UTA a învins Dinamo, 2-0, în etapa 21 a Superligii, golurile fiind marcate de Alin Roman (33) și Valentin Costache (68). Roș-albii sunt pe locul trei și pot ajunge pe patru, dacă Universitatea Craiova învinge pe Csikszereda.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că meciul de la Arad a fost printre cele mai slabe din acest an și a anunțat transferuri în această iarnă.

Kopic a spus la rândul său că așteaptă întăriri la Dinamo. De partea cealaltă, UTA e pe locul șapte în clasament, la un punct de play-off.

Andrei Nicolescu, după ce Dinamo a ratat ocazia de a ajunge pe primul loc în Superliga: „A arătat rău”

„Nu înfrângerea este importantă, ci faptul că am părut neconectați la meci. A fost un an destul de greu, pe care l-am încheiat prost. Per total, a fost un an reușit, dar l-am încheiat prost. Fiecare și-a dorit să dea tot ce poate, însă trebuie să fim atenți să analizăm ce ne-a lipsit. Ne-am simțit conectați înainte de meci, dar jocul nostru a arătat rău. Am încercat să reglăm sistemul și să jucăm ceva ce nu mai jucasem până acum, crezând că putem reveni, dar, din păcate, nu am fost în stare.

Avem deficit operațional, dar creștem din punct de vedere profesional, marketing. Mai avem un an competițional în care acționarii vor veni cu 3,5 milioane de euro. Avem speranțe că anul viitor Dinamo va fi pe zero, dar pentru asta trebuie să existe vânzări de jucători. Sunt mai mulți jucători de la Dinamo care stârnesc interesul, dar vrem să consolidăm echipa. Încercăm să nu vindem jucători importanți (n.red. – în această iarnă)”, a declarat Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

„Păcat că nu am putut scoate mai multe de la acest meci. Terenul a fost foarte greu, am început moale. Am luat gol din prima repriză. E adevărat că am adunat multe puncte, dar nu e de ajuns. Campionatul e lung, urmează și play-off-ul. În play-off se va juca titlul, indiferent de ce loc vom ocupa. Noi vrem să fim cât mai sus, să fie cât mai bine în play-off – Cristi Mihai