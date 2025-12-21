RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.396. SUA au propus negocieri directe Ucraina-Rusia. Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 21 decembrie 2025, în a 1.396-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

SUA au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuții ce vizează încheierea războiului, a recunoscut președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Statele Unite trebuie să spună clar”

„Washingtonul a propus un format, din câte știu eu, Ucraina – Statele Unite – Rusia. Ar avea sens să avem o astfel de întâlnire comună, odată ce vom vedea potențialele rezultate ale întâlnirilor care au avut deja loc”, a indicat Zelenski, adăugând că ar putea fi prezenți reprezentanți europeni.

„Statele Unite trebuie să spună clar: dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci va fi o presiune totală. Vladimir Putin nu simte încă genul de presiune care ar trebui aplicată. Cred că Statele Unite și președintele Trump au această putere. Și cred că nu ar trebui să căutăm alternative în Statele Unite”, a declarat președintele ucrainean presei de la Kiev, menționând între altele posibilitatea de a furniza mai multe arme Ucrainei și de a extinde sancțiunile la întreaga economie rusă.

Între timp, emisarul rus Kiril Dmitriev a ajuns la Miami, unde sunt deja prezente echipe ucrainene și europene pentru a participa la discuțiile pentru pace conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA.

În timp ce negocierile diplomatice sunt în derulare, armata rusă continuă să atace orașul Odesa și împrejurimile sale. Sâmbătă a fost distrus cel mai mare terminal de ulei vegetal din Ucraina, un angajat pierzându-și viața în atac.

Rușii și-au intensificat campania de bombardamente în ultimele săptămâni asupra acestei regiuni riverane Mării Negre, unde zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate. Presa moscovită scrie că aceste raiduri sunt represalii pentru înmulțirea atacurilor ucrainene asupra petrolierelor aparținând „flotei fantomă” a Rusiei.

„Inamicul distruge în mod deliberat infrastructura logistică a regiunii Odesa și terorizează civilii”, a scris pe Telegram viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba. „Rusia încearcă, din nou, să restricționeze accesul Ucrainei la mare și să blocheze regiunile noastre de coastă”, a denunțat și Zelenski.

Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin

Pe de altă parte, Zelenski a afirmat că nu omologul său rus, Vladimir Putin, este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina. Vineri, liderul de la Kremlin afirmase că Rusia va înceta atacurile în ziua în care vor avea loc alegeri în Ucraina.

„Nu îi revine lui Putin să decidă când și în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina”, a declarat Zelenski.

