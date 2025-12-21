Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.396. SUA au propus negocieri directe Ucraina-Rusia. Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.396. SUA au propus negocieri directe Ucraina-Rusia. Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin

21 dec. 2025, 07:35, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.396. SUA au propus negocieri directe Ucraina-Rusia. Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.396. SUA au propus negocieri directe Ucraina-Rusia / Sursa FOTO: Hepta

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 21 decembrie 2025, în a 1.396-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

SUA au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuții ce vizează încheierea războiului, a recunoscut președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Statele Unite trebuie să spună clar”

„Washingtonul a propus un format, din câte știu eu, Ucraina – Statele Unite – Rusia. Ar avea sens să avem o astfel de întâlnire comună, odată ce vom vedea potențialele rezultate ale întâlnirilor care au avut deja loc”, a indicat Zelenski, adăugând că ar putea fi prezenți reprezentanți europeni.

„Statele Unite trebuie să spună clar: dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci va fi o presiune totală. Vladimir Putin nu simte încă genul de presiune care ar trebui aplicată. Cred că Statele Unite și președintele Trump au această putere. Și cred că nu ar trebui să căutăm alternative în Statele Unite”, a declarat președintele ucrainean presei de la Kiev, menționând între altele posibilitatea de a furniza mai multe arme Ucrainei și de a extinde sancțiunile la întreaga economie rusă.

Între timp, emisarul rus Kiril Dmitriev a ajuns la Miami, unde sunt deja prezente echipe ucrainene și europene pentru a participa la discuțiile pentru pace conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA.

În timp ce negocierile diplomatice sunt în derulare, armata rusă continuă să atace orașul Odesa și împrejurimile sale. Sâmbătă a fost distrus cel mai mare terminal de ulei vegetal din Ucraina, un angajat pierzându-și viața în atac.

Rușii și-au intensificat campania de bombardamente în ultimele săptămâni asupra acestei regiuni riverane Mării Negre, unde zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate. Presa moscovită scrie că aceste raiduri sunt represalii pentru înmulțirea atacurilor ucrainene asupra petrolierelor aparținând „flotei fantomă” a Rusiei.

„Inamicul distruge în mod deliberat infrastructura logistică a regiunii Odesa și terorizează civilii”, a scris pe Telegram viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba. „Rusia încearcă, din nou, să restricționeze accesul Ucrainei la mare și să blocheze regiunile noastre de coastă”, a denunțat și Zelenski.

Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin

Pe de altă parte, Zelenski a afirmat că nu omologul său rus, Vladimir Putin, este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina. Vineri, liderul de la Kremlin afirmase că Rusia va înceta atacurile în ziua în care vor avea loc alegeri în Ucraina.

„Nu îi revine lui Putin să decidă când și în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina”, a declarat Zelenski.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 806. Netanyahu vrea să atace din nou Iranul
08:57
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 806. Netanyahu vrea să atace din nou Iranul
SPORT Dinamo pierde cu UTA, 0-2, iar Kopic cere transferuri urgente. „S-a creat presiune”
08:15
Dinamo pierde cu UTA, 0-2, iar Kopic cere transferuri urgente. „S-a creat presiune”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Oprirea războiului din Ucraina prin înfrângere permite europenilor să continue narativul „vin rușii”
08:00
Dan Dungaciu: „Oprirea războiului din Ucraina prin înfrângere permite europenilor să continue narativul „vin rușii”
ACTUALITATE 21 Decembrie, calendarul zilei: Jane Fonda împlinește 88 de ani, Samuel L. Jackson 77. Premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet
07:15
21 Decembrie, calendarul zilei: Jane Fonda împlinește 88 de ani, Samuel L. Jackson 77. Premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet
SCANDALOS Scandal medical uriaș în Europa: aproape 200 de copii au fost concepuți folosind spermă de la un donator purtător de o boală genetică fatală
05:30
Scandal medical uriaș în Europa: aproape 200 de copii au fost concepuți folosind spermă de la un donator purtător de o boală genetică fatală
SĂNĂTATE De ce bolile transmise de insecte reprezintă o amenințare tot mai mare, în ciuda cercetărilor. Ce pericol pândește Europa
05:15
De ce bolile transmise de insecte reprezintă o amenințare tot mai mare, în ciuda cercetărilor. Ce pericol pândește Europa
Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Ea e Mălina, tânăra care a căzut de la etaj azi în Oradea! Era celebră
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
România și alte șase țări europene, responsabile de 90% din produse contrafăcute reținute în UE
SPORT Andrei Nicolescu, după ce Dinamo a ratat ocazia de a ajunge pe PRIMUL loc în Superliga: „A arătat rău”
08:45
Andrei Nicolescu, după ce Dinamo a ratat ocazia de a ajunge pe PRIMUL loc în Superliga: „A arătat rău”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Când Rubio i-a adus la masa negocierilor pe europeni, a aruncat totul în aer”
08:30
Dan Dungaciu: „Când Rubio i-a adus la masa negocierilor pe europeni, a aruncat totul în aer”
TURISM 2026 va fi anul drumețiilor în natură. Trendurile care sugerează că tot mai mulți turiști vor planifica excursii pentru a evada din stresul urban
08:30
2026 va fi anul drumețiilor în natură. Trendurile care sugerează că tot mai mulți turiști vor planifica excursii pentru a evada din stresul urban
ACTUALITATE Victor Ponta: „Ca premier am fost ascultat 6 luni de zile de către Koveși. Atunci nu a mai fost nicio ingerință în viata mea privată”
07:30
Victor Ponta: „Ca premier am fost ascultat 6 luni de zile de către Koveși. Atunci nu a mai fost nicio ingerință în viata mea privată”
ACTUALITATE Răzvan Savaliuc: ”Doamna Moroșanu nu mai are ce căuta în magistratură”
07:00
Răzvan Savaliuc: ”Doamna Moroșanu nu mai are ce căuta în magistratură”
CLIMĂ Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea
06:00
Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea

Cele mai noi