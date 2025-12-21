Prima pagină » Actualitate » Dinamo pierde cu UTA, 0-2, iar Kopic cere transferuri urgente. „S-a creat presiune”

21 dec. 2025, 08:15, Actualitate
Dinamo pierde cu UTA, 0-2, iar Kopic cere transferuri urgente / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamo a ratat șansa să urce pe primul loc, fiind învinsă la Arad, scor 0-2, de UTA, în ultimul meci pe 2025, contând pentru etapa a 21-a. La finalul partidei, antrenorul Zeljko Kopic a cerut transferuri, mesaj care a fost comentat și de președintele clubului.

Andrei Nicolescu afirmă că înțelegere dorința staff-ului tehnic, dar nu are nicio noutate în privința negocierilor cu alți fotbaliști.

„Ne dorim 4 jucători”

Dinamo își face planuri pentru perioada de mercato în această pauză competițională. După înfrângerea de la Arad, conducerea clubului a transmis un mesaj clar – nu pleacă niciun jucător, iar vestiarul se va întări cu nume importante pentru a doua parte a sezonului!

Președintele Andrei Nicolescu a confirmat că Dinamo vrea să facă transferuri la iarnă, dar nu a dat nume.

„Nu ne punem problema să plece vreun jucător. Din păcate, nu am noutăți. Ne dorim 4 jucători, ar fi ideal. Nu am nimic concret în ceea ce privește discuțiile. E vacanță, din această seară, să ne deconectăm de la anul ăsta, de la impresia proastă după meciul ăsta! Se revine pe 2 ianuarie și pe 3 se pleacă în cantonament în Antalya.

S-a discutat despre Dinamo pe locul 1, s-a creat presiune. Noi nu am tratat această oportunitate cum trebuia. Dacă îmbunătățim aspectul ăsta, sunt convins că vor mai fi ocazii. Cererile lui Kopic sunt și ale noastre. Avem discuții raționale. Nu e dispută între antrenor și ceilalți din club”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Kopic: „UTA a fost mai bună”

După meciul de la Arad, Kopic a recunoscut că „UTA a fost echipa mai bună, a jucat la un nivel superior”.

„Noi am făcut multe greșeli. Nu ne putem aștepta decât la acest rezultat. Pare că nu suntem conectați la ce trebuie să jucăm. Se întâmplă și asta pe parcursul unui sezon. Am pregătit ceva și am arătat altfel. Merită toate felicitările cei de la UTA. Ei au folosit bine spațiile, noi nu am avut creativitate. Nu am fost destul de buni în seara asta.

Până la urmă, e un sezon bun. Trebuie să acceptăm că sunt și meciuri în care nu ne ridicăm la nivelul așteptat. Ne-am așteptat la mai mult azi”, a mai spus Zeljko Kopic.

