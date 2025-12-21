2026 va fi anul drumețiilor în natură. Trendurile care sugerează că tot mai mulți turiști vor planifica excursii pentru a evada din stresul urban

Industria turismului a experimentat o revenire excepțională din 2024, după ce în 2023 a trecut printr-un proces de recuperare treptată după pandemia de coronavirus. În prima jumătate a anului 2025, turismul internațional a crescut cu 5% în ciuda provocărilor economice globale.

Așteptările sunt foarte mari și pentru anul 2026, dar este anticipată o schimbare majoră după ce au fost colectate date de la lanțurile hoteliere, firmele de călătorii și analiștii de trend în ultimele luni.

„2026 va fi anul escapadelor discrete, către itinerarii atent conturate, către refugiu personalizat și întoarcerea către excursii lente și intenționate”, scrie BBC.

Liniște, fără internet, fără ecrane, fără telefoane

Turiștii anului 2026 se vor orienta mai degrabă către confort, liniște și modalități de a scăpa de stresul vieții urbane. Asta presupune mai puțin city-break în marile orașe care au de suferit de pe urma supraturismului și mai multe excursii în natură. Mult mai mulți oameni care suferă de „epuizare” de la expunerea îndelungată la ecrane vor căuta să se deconecteze pentru o perioadă.

„Când am creat „Unplugged” din 2020, detoxifierea digitală și întoarcerea la stilul de viață analog erau prea de nișă. Acum, jumătate dintre vizitatorii noștri invocă motive ca epuizarea și expunerea îndelungată la ecran pentru rezervare”, a spus Hector Hughes, co-fondatorul complexului de cabane de detoxifiere digitală în Marea Britanie.

Trendul excursiilor ca „pe vremuri” deja ia amploare în multe țări împădurite ale lumii, precum Suedia și statul american Oregon.

Inteligența Artificială va fi totuși un instrument util

Cu toate că mulți turiști vor să experimenteze pentru perioade mai îndelungate un stil de viață analog, departe de ecrane, telefoane și computere, o cercetare realizată de Institutul Amadeus sugerează că tehnologia nu va fi abandonată în totalitate. Mulți turiști vor folosi instrumentelele cu AI ca ChatGPT integrate în platforme turistice ca Expedia și Booking.com, cu scopul de a căuta cazarea ideală, pentru a evita înșelătoriile sau pentru a-și planifica programul.

Jasmine Bina, specialistă în tendințe culturale și director al Concept Bureau, spune că inteligența artificială generativă schimbă modul în care ne exprimăm dorințele, dar nu și motivul pentru care călătorim.

„Poate că vrei să călătorești la o stațiune pentru a te vindeca de epuizare, dar acum, în loc să cauți pur și simplu stațiuni pe TikTok, vei folosi ChatGPT pentru a-ți da seama mai întâi ce tip specific de epuizare ai și care destinație reflectă cel mai bine starea ta interioară”, spune ea.

Experiențe surprinzătoare

Pentru a evita plictiseala, mulți turiști vor prefera să fie luați prin surprindere în mod plăcut. Unii s-ar putea aventura în excursii de croazieră misterioase prin Argentina, fără ca pasagerii să cunpască destinația. Alții ar prefera să se plimbe cu mașini fără șofer în Insulele Feroe.

Un raport de tendințe al firmei Lemongrass notează că aceste tipuri de evadări atent selectate reflectă oboseala decizională crescândă și supraîncărcarea cognitivă privind luarea constantă de micro-decizii. Uneori, turiștii vor să fie „luați de val” pentru a rămâne cu amintiri frumoase.

Mai multe drumeții

Haștagul #RoadTrip a căpătat popularitate uriașă la nivel global – peste 5,9 milioane de tag-uri. Pentru mulți excursioniști, drumețiile montane sau prin rezervații naturale este o adevărată experiență de lux. Și călătoriile cu mașina sunt din nou în creștere, deoarece turiștii caută libertate, flexibilitate și vacanțe la costuri mai mici.

Pe de altă parte, 60% dintre britanicii spun că preferă să facă drumețiile cu mașina decât să meargă pe jos. Motivul: să economisească bani. Milena Nikolova, specialist de la BehaviorSMART, a declarat:

„Natura relației dintre om-mașină în America de Nord și Europa este doarte diferită”.

Mai bine singur decât în grup

Au apus vremurile în care mulți călătoreau în grup sau cu familia. Industria turismului se îndreaptă spre „individualism” la scară largă. În ultimii ani, au apărut tururi specializate cu scop terapeutic după divorț, pierderi, criza vârstei mijlocii, epuizarea, și chiar excursii de nișă, cum ar fi vacanțele pentru sporturi extreme și tururile pentru pasionații de insecte.

Pentru Bina, această schimbare reflectă modul în care experimentăm acum timpul.

„Viața a devenit un sul infinit, cu mai puține ritualuri și rituri de trecere”, spune ea.

Destinații fără curent electric

„Tot mai mulți dintre călătorii noștri, în special brigada anti-Instagram, se îndepărtează de locurile supraaglomerate care rareori se ridică la înălțimea imaginii lor online suprafiltrate”, spune Nick Pulley, fondatorul tour-operatorului Selective Asia.

Rezervările pentru destinațiile fără curent electric sunt în creștere, în locuri precum Toledo în Spania, Brandenburg în Germania și, pentru cei mai aventuroși, Irak. În Marea Britanie, tendința îi îndepărtează pe oameni de zonele turistice de top, cum ar fi Cotswolds și Cornwall, către zone mai puțin vizitate, cum ar fi Northumberland, Țara Galilor și Somerset, potrivit unui raport al Lemongrass. Britanicii, caută dezvoltare personală și explorare, chiar și în detrimentul muncii.

Există un apetit tot mai mare pentru aventură, fie că este vorba de căutarea unor pensiuni autentice în Nepal, vizitarea unor zone mai puțin cunoscute din Italia sau pur și simplu orice regiune rustică.

Fanii în excursii

Alimentate parțial de „#BookTok”, călătoriile inițiate din motive literare vor crește în 2026, alături de cealaltă tendință: „set-jetting” (călătorii inspirate după serialele TV, filme și jocuri video). Hotelurile din întreaga lume, chiar și în destinații mai cunoscute pentru viața lor de noapte, se adaptează la cerințele fanilor. De la Ibiza la Madrid, oaspeții hotelurilor se pot aștepta la orice, de la biblioteci la piscină și sejururi tematice.

Mai multe destinații sunt trecute pe lista de bestselleruri anul viitor: Cornwall, unde se filmează în prezent noul serial TV Harry Potter; Mlaștinile Yorkshire, fundalul viitorului film „Wuthering Heights” al lui Emerald Fennell; și Grecia, datorită adaptării romanului „Odiseea” de Christopher Nolan.

„În vremuri de schimbări rapide sau de criză, evadăm în ficțiune pentru a ne explora atât temerile, cât și dorințele”, spune ea.

„De aceea, literatura fantasy a explodat în anii 1930 și 1940, când lumea era în război. SF-ul a devenit popular în anii 1960, în timpul cursei înarmării nucleare, a cursei spațiale și a contraculturii; iar ficțiunea mitică și speculativă este în ascensiune acum, pe măsură ce încercăm să înțelegem prăbușirea și renașterea sistemelor vechi. Călătoria literară este ca o catharsis – te ajută să te adâncești și mai mult în ficțiune, atât mental, cât și fizic”, a spus Jasmine Bina.

