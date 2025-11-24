Prima pagină » Economic » Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas

24 nov. 2025, 20:02, Economic
Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, este suspectat că ar fi făcut plăți către Hamas, gruparea teroristă care a comis atacurile de la 7 octombrie 2023 în Israel. 

Omul de afaceri chinez a fost anterior grațiat de Donald Trump. Întrebat într-un interviu de ce a făcut-o, președintele SUA a mărturisit că „nici măcar nu știe cine este”, dar spune că l-a grațiat fiindcă îl considera o „victimă persecutată de administrația fostului președinte Joe Biden”, cu toate că n-au  fost aduse dovezi privind fraudele sau victimele.

Omul de afaceri chinez ar fi finanțat „în mod conștient” grupările Hamas și Hezbollah

Potrivit Financial Times , miliardarul cu o avere estimată la 88 miliarde de dolari, ar fi făcut donații de câteva milioane de dolari către gruparea teroristă pro-palestiniană  cu care guvernul israelian Benjamin Netanyahu se află într-un război sângeros din octombrie 2023, încheiat formal printr-un armistițiu mediat de Donald Trump luna trecută.

Într-o plângere înaintată către Curtea Federală din SUA luni, 24 noiembrie 2025, de către cetățeni americani ale căror rude au fost ucise sau luate ostatici de teroriști în urma asaltului de pe 7 octombrie, se arată că fostul șef al Binance ar fi finanțat în mod conștient grupările teroriste Hamas și Hezbollah.  Platforma sa ar fi ajutat la ascunderea transferului de fonduri.

Binance ar fi livrat sute de milioane $ către Hamas, Hezbollah și Gărzile Iraniene

Reclamanții susțin că au fost realizate tranzacții în valoare de peste 50 milioane de dolari  către conturile asociate cu Hamas, Gărzile Revoluționare din Iran, mișcarea militantă libaneză Hezbollah și Jihadul Islamic Palestinian, o altă facțiune din Gaza. Transferurile ar fi fost realizate prin intermediul unor blockchain-uri publice  facilitate de Binance începând cu 7 octombrie 2023.

Acuzatorii susțin că Binance ar fi trimis criptomonede „în valoare de peste 300 de milioane de dolari  înainte de  atacurile de pe 7 octombrie 2023 și peste 115 milioane de dolari după atacuri”.

„Binance s-a asigurat că teroriștii și alți infractori puteau depune și transfera sume enorme pe bursă cu impunitate”, susțin avocații reclamanților în proces.

Date despre fondatorul Binance

Din 2017 până în 2023, Changpeng Zhao a condus cea mai mare platformă de schimburi de criptomonede din lume. El a plecat de bunăvoie din funcția  de conducere după ce a pledat vinovat pentru acuzațiile de spălare de bani în SUA.

Născut în orașul chinez  Lianyungang, în anul 1977, acesta a emigrat cu familia sa în Canada după protestele și masacrul din Piața Tiananmen din 1989. El a absolvit studiile în știința computerelor la Universitatea McGill.

În 2023, Departamentul de Justiție al SUA a solicitat peste 4 miliarde de dolari de la Binance Holdings, ca parte a unei propuneri de soluționare a unei investigații. Negocierile dintre Departamentul de Justiție și Binance au inclus posibilitatea ca fondatorul bursei de criptomonede, Changpeng Zhao, să se confrunte cu acuzații penale în Statele Unite.

Washington Post: Familia Trump, INTERESATĂ de AFACERI cu bursa de crypto Binance, al cărei fondator, închis pentru spălare de bani, vrea o GRAȚIERE

