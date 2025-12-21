21 Decembrie, calendarul zilei: Jane Fonda împlinește 88 de ani, Samuel L. Jackson 77. Premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 21 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jane Fonda este una dintre cele mai cunoscute și influente personalități ale cinematografiei americane, având o carieră impresionantă care se întinde pe mai multe decenii. Născută la 21 decembrie 1937, este fiica celebrului actor Henry Fonda și a reușit să își construiască propriul drum, devenind o actriță premiată cu două Oscaruri pentru rolurile din Klute și Coming Home. Pe lângă succesul în film și televiziune, Jane Fonda este recunoscută pentru implicarea sa activă în cauze sociale și politice, precum drepturile femeilor, protecția mediului și pacea. În anii ‘80, a devenit extrem de populară și datorită programelor sale de fitness, care au influențat cultura sportului de acasă. Chiar și la o vârstă înaintată, rămâne activă, implicată și vocală în ceea ce privește valorile în care crede, fiind un exemplu de asumare și evoluție personală.

Samuel L. Jackson este unul dintre cei mai cunoscuți și prolifici actori de la Hollywood, remarcat prin vocea sa distinctivă și prezența puternică pe ecran. Născut la 21 decembrie 1948, în Statele Unite, și-a început cariera după ce a studiat actoria și a jucat în teatru și filme independente. A devenit celebru la nivel mondial datorită colaborărilor cu regizorul Quentin Tarantino, în special pentru rolul din Pulp Fiction, care i-a adus aprecierea criticilor. De-a lungul carierei, a apărut într-o mare varietate de filme, de la drame și thrillere, la producții de mare succes precum seria Star Wars (Mace Windu) și universul Marvel, unde îl interpretează pe Nick Fury. Samuel L. Jackson este admirat pentru versatilitatea sa, longevitatea carierei și impactul major asupra culturii cinematografice moderne, fiind considerat unul dintre cei mai influenți actori ai generației sale.

Pe 21 decembrie 1937 a avut loc un eveniment de referință în istoria cinematografiei: premiera filmului Albă ca Zăpada și cei șapte pitici, primul lung-metraj animat realizat integral în culori și cu sunet sincronizat, produs de Walt Disney. Lansarea a avut loc la Los Angeles și a atras imediat atenția publicului și a criticilor. Considerat un proiect extrem de riscant la vremea sa, filmul s-a dovedit un succes uriaș, demonstrând că animația poate susține o poveste de lungă durată, plină de emoție și profunzime. Premiera a marcat începutul unei noi ere în animație și a pus bazele succesului global al studiourilor Disney.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1886: Gheorghe Tătărăscu 🇷🇴🗣 cel de-al 36-lea prim-ministru al României în perioada 1934-1937 și în perioada 1939-1940

🎂1913: Nicolai Costenco 🇷🇴✒️ scriitor și poet român basarabean. A fost exilat și deportat în Siberia în 1941

🎂1935: Stela Popescu 🇷🇴🎭🎬 A realizat cupluri artistice celebre alături de Ștefan Bănică (până la moartea acestuia) și Alexandru Arșinel

🎂1937: Jane Fonda 🇺🇸🎬 A cunoscut faima în anii 1960, cu filme precum Barbarella și Cat Ballou. A câștigat două premii Oscar

🎂1940: Frank Zappa 🇺🇸🎸 Într-o carieră ce a durat mai mult de 30 de ani, a scris rock, jazz, muzică electronică, muzică orchestrală și musique concrète. De asemenea, a regizat filme de lung-metraj și videoclipuri muzicale, realizând și multe coperte de albume. A murit de cancer de prostată, la 52 de ani

🎂1948: Samuel L. Jackson 🇺🇸🇬🇦🎬 unul dintre cei mai mari actori americani

🎂1954: Chris Evert 🇺🇸🥎 a fost cel mai mult timp (1000 de zile) sportiva numărul 1 la tenis

🎂1963: Dmitri Rogozin 🇷🇺🗣

🎂1965: Andy Dick 🇺🇸🎬

🎂1966: Kiefer Sutherland 🇨🇦🇬🇧🎬 cel mai bun element definitoriu pentru cariera sa este adaptabilitatea la cele mai diferite roluri

🎂1967: Mihail Saakașvili 🇬🇪🗣 președinte al Georgiei (2004 – 2013)

🎂1969: Antonio Alexe 🇷🇴🏀 A decedat la 35 de ani, într-un accident rutier petrecut la intrarea în Sinaia. A derapat și a intrat pe contrasens într-un camion

🎂1969: Julie Delpy 🇫🇷🇺🇸🎬

🎂1977: Emmanuel Macron 🇫🇷🗣

🎂1981: Ricardo Cadú 🇵🇹⚽️ a jucat în România în perioada 2006-2014 la CFR Cluj

🎂1997: Madelyn Cline 🇺🇸🎬 Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022), I Know What You Did Last Summer (2025)

Decese 🕯

🕯️1375: Giovanni Boccaccio 🇮🇹✒️ Cu povestirile sale reunite în Il Decamerone („Decameronul” a influențat nu numai dezvoltarea literaturii italiene, dar a și creat modelul genului de nuvelă, reluat în creația multor scriitori europeni

🕯️1824: James Parkinson 🇬🇧🩺, chirurg englez. Primul care a descris „paralizia agitătoare”, o afecțiune care mai târziu va fi redenumită boala Parkinson

🕯️1940: Francis Scott Fitzgerald 🇺🇸✒️ Poate cel mai notabil membru al „Generației pierdute” din anii ’20, este acum cunoscut ca unul dintre cei mai mari scriitori americani ai secolului 20. A terminat patru romane: Dincoace de Paradis, Cei frumoși și blestemați, Marele Gatsby, și Blândețea nopții. Un al cincilea, Ultimul magnat, a fost publicat postum

🕯️1945: George S. Patton 🇺🇸✯ cel mai cunoscut pentru prestația sa în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, luând parte la campaniile militare din Africa de Nord, Sicilia, Franța și Germania

🕯️2019: Martin Peters 🇬🇧⚽️ membru al echipei naționale de fotbal a Angliei, care a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal din 1966

Calendar 🗒

🗒69: Senatul roman îl declară pe Vespasian împărat al Romei, ultimul din Anul celor Patru Împărați

🗒1237: Orașul rusesc Reazan este jefuit de armata mongolă a lui Batu Han

🗒1361: A avut locut Bătălia de la Linuesa, în contextul Reconquistei spaniole

🗒1598: A avut loc Bătălia de la Curalaba între populațiile Mapuche, conduse de cacicul Pelantaro, care a provocat o înfrângere majoră trupelor spaniole din sudul Chile

🗒1620: Colonia Plymouth: William Bradford (guvernatorul Coloniei) și pelerinii de pe Mayflower acostează lângă ceea ce este acum cunoscut sub numele de Plymouth Rock în Plymouth, Massachusetts

🗒1826: Coloniștii americani din Nacogdoches, Texasul Mexican, își declară independența, declanșând Rebeliunea Fredoniană

🗒1832: Războiul egiptean-otoman: forțele egiptene înving în mod decisiv trupele otomane în bătălia de la Konya

🗒1844: Rochdale Society of Equitable Pioneers își începe activitatea la cooperativa sa din Rochdale, Anglia, pornind mișcarea Cooperativistă

🗒1846: Robert Liston a realizat prima operație chirurgicală sub anestezie, la University College Hospital din Londra

🗒1861: Medal of Honor: Rezoluția publică 82, care conține o prevedere pentru o medalie de valoare a Marinei, este semnată de președintele Abraham Lincoln

🗒1883: A apărut volumul „Poesii”, de Mihai Eminescu, cu o prefață semnată de Titu Maiorescu, singurul tipărit în timpul vieții poetului; cuprinde 64 de poezii

🗒1891: A fost jucat primul meci de baschet, sport inventat de către canadianul James E. Naismith, profesor de educație fizică la colegiul Springfield din Massachusetts

🗒1898: Marie și Pierre Curie descoperă radiul

🗒1907: Armata chiliană comite un masacru a cel puțin 2.000 de mineri de azotat de sodiu în Iquique, Chile

🗒1913: A apărut, la New York, primul careu de cuvinte încrucișate semnat de britanicul A. Wynne

🗒1919: Anarhista americană Emma Goldman este deportată în Rusia

🗒1927: Prin lege, s-a înființat legația română de la Rio de Janeiro, prima legație română din America de Sud

🗒1937: A avut loc premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet, „Albă ca zăpada și cei șapte pitici”, produs de Walt Disney

🗒1946: Un cutremur de 8.1 Mw și un tsunami ulterior în Nankaidō, Japonia, a ucis peste 1.300 de oameni și distrus peste 38.000 de case

🗒1958: Generalul Charles de Gaulle a fost ales președinte

🗒1963: „Crăciunul sângeros” începe în Cipru, ducând în cele din urmă la strămutarea a 25.000-30.000 ciprioți turci și distrugerea a peste 100 de sate

🗒1965: Este adoptată Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

🗒1967: Louis Washkansky, primul bărbat care a suferit un transplant de inimă de la om la om, moare în Cape Town, după ce a trăit 18 zile după transplant

🗒1968: Lansarea navei cosmice „Apollo 8” care a efectuat prima oară un zbor circumlunar

🗒1969: Un echipaj românesc a efectuat ocolul lumii în 80 de ore cu un avion IL-18 din dotarea TAROM, parcurgând 46.000 km

🗒1970: Primul zbor al avionului de luptă multirol F-14

🗒1971: A fost creată organizația umanitară „Medici fără frontiere” – „Medecines sans frontieres”

🗒1973: Se deschide Conferința de la Geneva privind Conflictul arabo-israelian

🗒1988: Doi membri ai unei grupări radicale din Libia au făcut să explodeze cursa 103 Pan Am deasupra localității Lockerbie din Scoția, cauzând una dintre cele mai mari catastrofe aeriene până în acel moment, soldată cu moartea a 270 de oameni

🗒1988: Primul zbor al lui Antonov An-225 Mriya, cel mai mare avion din lume

🗒1989: La București, Nicolae Ceaușescu organizează un miting, în actuala „Piață a Revoluției”. Pe lângă lozincile cunoscute, în mulțime se fac auzite fluierături și huiduieli. Începe Revoluția la București. Timișoara devine primul oraș din România liber de comunism

🗒1991: A fost semnat, la Alma-Ata, documentul de fondare a Comunității Statelor Independente, care consfințește destrămarea definitivă și dispariția de pe harta politică a lumii a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

🗒1992: Un DC-10 olandez, zborul Martinair MP 495, s-a prăbușit pe aeroportul din Faro, ucigând 56 de persoane

🗒1995: Orașul Bethlehem trece de sub control israelian sub control palestinian

🗒1996: Radio 21 începe să emită

🗒1999: Zborul 1216 Cubana de Aviación depășește pista de pe Aeroportul Internațional La Aurora, ucigând 18 persoane

🗒2004: Un atacator sinucigaș a ucis 22 persoane la baza operațională avansată de lângă principalul aerodrom militar american de la Mosul, Irak, cel mai mortal atac sinucigaș asupra soldaților americani

🗒2007: Spațiul Schengen s-a mărit cu 9 state membre ale Uniunii Europene; Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia

🗒2009: La Palatul Cotroceni are loc ceremonialul de învestire a celui de-al doilea mandat al președintelui Traian Băsescu

🗒2012: Potrivit unor calendare, se prezice sfârșitul lumii

🗒2014: Președintele Klaus Iohannis a depus juramântul de învestire

🗒2020: Are loc o mare conjuncție a lui Jupiter și Saturn, cele două planete fiind separate pe cer cu 0,1 grade. Aceasta este cea mai apropiată conjuncție dintre cele două planete din ultimii 400 de ani

🗒2023: Are loc un atac armat la Universitatea Carolină din Praga, Cehia. 14 persoane au fost ucise

