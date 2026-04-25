Cresc pensiile cu 600 lei, de la 1 ianuarie anul viitor. Categoria de pensionari români care se vor bucura de această majorare

Cresc pensiile cu 600 lei, de la 1 ianuarie anul viitor

Ministrul Muncii a făcut o promisiune, înainte să părăsească Executivul, prin demisia în bloc a social-democraților din Guvernul Bolojan. Florin Manole a spus că, de la 1 ianuarie 2027, vor crește pensiile cu sume fără precedent. Iată care categorie de pensionari se va bucura de o majorare cu 600 de lei.

Așadar, potrivit acestuia, peste doar 8 luni, pensiile vor crește cu un procent mai mare decât prevede legea.

Manole: „De la 1 ianuarie 2027, pensiile trebuie indexate”

Pensiile nu au mai fost indexate de doi ani. Deși legea era de partea lor, seniorii României nu au văzut nicio majorare în 2025 și 2026, indexările fiind înghețate de autorități. Indexarea trebuie acordată la fiecare 1 ianuarie și ține cont de rata inflației și de creșterea câștigului salarial mediu brut.

Deocamdată, nu se știe cu exactitate despre ce majorare vorbim de la 1 ianuarie 2026, mai întâi fiind nevoie să se aprobe bugetul de stat pe anul viitor. Așadar, abia spre finalul lui 2026 vom avea mai multe informații. Ce se cunoaște este că se are în vedere și eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei, ceea ce ar putea crește veniturile nete ale pensionarilor.

„Guvernul Bolojan a înghețat creșterea pensiilor. Acest lucru nu se mai poate prelungi, iar de la 1 ianuarie 2027 pensiile trebuie indexate, fără nicio discuție. Vom încerca să avem un procent mai crescut al indexării, dar nu am vorbit. Abia a trecut bugetul pe 2026. Discuția va trebui să aibă loc spre finalul lui 2026. Când zic că va trebui să aibă loc, mă refer la «cât», nu la «dacă»”, a spus Florin Manole, într-o intervenție la România TV.

Ce prevede legea

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensiile se majorează anual în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Cum inflația pe 2025 a ajuns la aproape 8%, iar creșterea salariului a fost de numai 2%, indexarea pensiilor ar trebui să fie de 10% la 1 ianurie 2027.

Newsweek a făcut o simulare, pornind de la promisiunea lui Florin Manole, pentru a vedea cu cât se vor majora pensiile:

  • Pensie azi de 1.281 lei → +128 lei → pensie de 1.409 lei la 1 ianuarie 2027;
  • Pensie de 2.000 lei → +200 lei → 2.200 lei;
  • Pensie de 2.500 lei → +250 lei → 2.750 lei;
  • Pensie de 3.000 lei → +300 lei → 3.300 lei;
  • Pensie de 3.500 lei → +350 lei → 3.850 lei;
  • Pensie de 4.000 lei → +400 lei → 4.400 lei;
  • Pensie de 5.000 lei → +500 lei → 5.500 lei;
  • Pensie de 6.000 lei → +600 lei → 6.600 lei;
  • Pensie de 7.000 lei → +700 lei → 7.700 lei.

Așadar, cei care acum primesc o pensie de 6.000 lei, vor încasa cu 600 de lei mai mult de la 1 ianuarie 2027. Adică, vor primi 6.600 lei, conform promisiunilor ex-ministrului Muncii.

