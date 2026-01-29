Prima pagină » Economic » Finanțe » Turbulențe financiare. Cea mai solidă monedă de pe Terra ajunge la un maxim istoric față de Dolar. Care sunt consecințele

Turbulențe financiare. Cea mai solidă monedă de pe Terra ajunge la un maxim istoric față de Dolar. Care sunt consecințele

29 ian. 2026, 19:56, Finanțe
Turbulențe financiare. Cea mai solidă monedă de pe Terra ajunge la un maxim istoric față de Dolar. Care sunt consecințele

Francul elvețian, considerat cea mai solidă monedă din lume, a atins cea mai ridicată valoare din ultimii 11 ani față de dolar. Incertitudinea globală și turbulențele geopolitice îi consolidează statutul de refugiu sigur. Autoritățile elvețiene privesc cu prudență această evoluție, deoarece un franc prea puternic complică politica monetară.

Banca Națională Elvețiană analizează intervenții valutare, însă acestea vin cu riscuri în contextul relațiilor comerciale cu SUA. Pe termen lung, francul rămâne rezistent și atractiv pentru investitori, preia Click.

Francul elvețian, maxime istorice

Francul elvețian a câștigat deja 3,5% față de dolarul american în acest an, după ce în 2025 se apreciase cu 12,7%. Marți, moneda a atins cea mai ridicată valoare din ultimii 11 ani față de dolar, menținându-se aproape de acest nivel și miercuri dimineață.

„O escaladare suplimentară, din punct de vedere geopolitic, înseamnă mai multă incertitudine”, a declarat președintele BNE, Martin Schlegel, pentru CNBC.

„Nu este bine nici pentru francul elvețian, nici pentru Elveția, deoarece francul este un refugiu sigur.Ori de câte ori există incertitudine în lume, francul se apreciază, și acest lucru face politica monetară mai complicată pentru Banca Națională Elvețiană.”

Exporturi mai scumpe

Economia elvețiană este orientată spre export, iar un franc puternic face exporturile mai scumpe și economia mai vulnerabilă. În plus, spre deosebire de marii săi vecini, Elveția se confruntă cu o creștere lentă a prețurilor.

 Giuliano Bianchi, co-fondator al Quantitas Institute, a explicat:

„Francul elvețian rămâne puternic în parte pentru că cererea pentru multe exporturi elvețiene este relativ inelastică. Acest lucru complică sarcina BNE, deoarece un franc puternic reduce inflația importată și comprimă marjele exportatorilor, afectând salariile și investițiile într-un moment în care inflația este deja scăzută.”

Inflație de 0.1%

Rata inflației în Elveția este de doar 0,1%, iar rata cheie a BNE este 0%, apropiind țara de teritorii de disinflație și dobânzi negative. În 2022, BNE a încheiat șapte ani de dobânzi negative, care sunt nepopulare în rândul economiștilor și creditorilor, deoarece elimină randamentele depozitelor și comprimă marjele și profitabilitatea băncilor.

 „Pragul pentru a merge în negativ este mai ridicat decât normal, dar dacă va fi nevoie, vom merge în negativ”, a spus Schlegel pentru CNBC.

Un alt instrument pe care BNE l-a folosit anterior pentru a tempera francul elvețian este intervenția pe piața valutară, vânzând franci și cumpărând valute străine.

Însă aplicarea acestei strategii acum implică riscuri, la doar câteva luni după ce Elveția a încheiat un acord comercial care a redus tarifele de la 39% — unele dintre cele mai mari impuse de administrația Trump — la 15%.

Francul elvețian, cea mai puternică monedă pe termen lung

Lloyd Harris, șeful departamentului de venit fix la Premier Miton Investors, a susținut că atractivitatea francului ca activ stabil va sprijini traiectoria sa ascendentă, indiferent de deciziile de politică monetară ale BNE.

„Dintr-o perspectivă pe termen lung, francul elvețian este cea mai puternică monedă de pe Pământ, și în acest an este probabil să rămână relativ rezistent”, a declarat el pentru CNBC prin e-mail.

„Factorii care îl susțin sunt prețul aurului, statutul Elveției ca refugiu sigur în perioade de turbulențe geopolitice și surplusul persistent al contului curent. BNE poate interveni dacă francul se întărește excesiv, dar pe termen mediu nu ne așteptăm la o schimbare în fața USD.”

Recomandarea autorului: MONEDELE care se apreciază după taxele lui Trump. Yenul japonez și francul elvețian, cele mai căutate refugii

Recomandarea video

Citește și

FINANCIAR Definitiv. Lichidatorul Băncii Dacia Felix a pierdut procesul pentru pachetul majoritar al First Bank, cumpărată de Intesa Sanpaolo
16:49
Definitiv. Lichidatorul Băncii Dacia Felix a pierdut procesul pentru pachetul majoritar al First Bank, cumpărată de Intesa Sanpaolo
ECONOMIE România, tot mai datoare. Guvernul Bolojan face ceea ce condamna la alții. Plafonul de împrumut a crescut la aproape 100 miliarde de euro în 2026
14:02, 28 Jan 2026
România, tot mai datoare. Guvernul Bolojan face ceea ce condamna la alții. Plafonul de împrumut a crescut la aproape 100 miliarde de euro în 2026
BANI În plină austeritate, economiile românilor cresc ca în basme. Depozitele în lei au crescut în decembrie 2025 până la 266,626 miliarde lei
12:07, 27 Jan 2026
În plină austeritate, economiile românilor cresc ca în basme. Depozitele în lei au crescut în decembrie 2025 până la 266,626 miliarde lei
CONTROVERSĂ Țara care a anunțat că taxează conacele și avioanele private ale bogaților ca să-și protejeze săracii, în timp ce Trump dă peste cap cea mai celebră băutură a lumii
14:21, 17 Jan 2026
Țara care a anunțat că taxează conacele și avioanele private ale bogaților ca să-și protejeze săracii, în timp ce Trump dă peste cap cea mai celebră băutură a lumii
FINANCIAR Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara
18:20, 15 Jan 2026
Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O eroare a creierului ar putea explica de ce unii oameni aud voci

Cele mai noi

Trimite acest link pe