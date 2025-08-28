Prima pagină » Economic » Firmele, atente la cheltuieli și angajați. Managerii se feresc să se angajeze în proiecte noi și au devenit tot mai precauți din cauza scumpirilor

28 aug. 2025, 22:11, Economic
Pentru că sunt mai precauți la cheltuieli și proiecte, firmele au oprit pentru moment angajările.

În multe companii, specialiștii în resurse umane anunță că se fac reorganizări de personal, iar patronii sunt nevoiți să renunțe la unele posturi.

Conform unei analize INS, la care au participat 9.000 de manageri, companiile au devenit mai precaute din cauza creșterii prețurilor în toate domeniile.

În fiecare sector de activitate,  industria prelucrătoare, construcții, comerț și servicii, managerii vorbesc de o perioadă de instabilitate.

Asta înseamnă că nu vor face angajări și nu vor începe proiecte noi, menținând activitatea la nivelul actual.

Când vine vorba de prețuri, 63,3% dintre managerii din construcții și 60,4% din mangerii de comerț constată că au de suferit din cauza majorării TVA și prognozează o perioadă de scumpiri din cauza costurilor mai mari de energie, materie primă și transport.

În domeniul tehnologiei informației, tendința reducerilor de personal continuă. Specialiștii vorbesc despre o restructurare globală accelerată de automatizare și inteligența artificială. A

Tot mai multe companii încearcă să crească eficiența producției și elimină angajații care nu dau randament la nivelul dorit.

De asemenea, activitatea în fabrici și uzine s-a redus.

Analiștii spun că România are nevoie urgentă de investiții pentru creștere economică, potrivit Știrile PRO TV.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Video: PRO TV

Autorul recomandă: CRIZĂ pe piața muncii din România: Țara noastră depășește media UE în privința dificultății de a găsi angajați calificați. Care sunt cauzele

