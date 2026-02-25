Prima pagină » Actualitate » Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro

25 feb. 2026, 18:35, Actualitate
Gândul publică în exclusivitate costurile deplasării delegației lui Nicușor Dan în SUA, la Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Cazarea și avionul transatlantic au costat peste 200.000 de euro, a transmis Administrația Prezidențială la solicitarea Gândul.  În cheltuieli nu este inclusă și suita Serviciului de Protecție și Pază (SPP) care l-a însoțit pe președinte.

Aghiotanții președintelui figurează pe un buget separat, administrat de Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

Generalul pensionar Lucian Pahonțu a fost și el în deplasarea din SUA, conform surselor Gândul. De altfel, Pahonțu este nelipsit din toate deplasările lui Nicușor Dan, fie din țară, fie din afară.

Administrația prezidențială a mai menționat că au fost solicitate mai multe oferte pentru zbor, inclusiv la TAROM, dar a fost aleasă varianta de închiriere a avionului privat, pentru că a fost mai ieftin.

„Pentru deplasarea delegației conduse de Președintele României, Nicușor Dan, în Statele Unite ale Americii, pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace), Administrația Prezidențială a cerut oferte de la mai mulți operatori de zboruri, inclusiv de la TAROM, iar, în urma evaluării acestor oferte, a fost aleasă varianta care implica cele mai mici costuri. Președintele s-a deplasat cu un avion de dimensiuni reduse, cu 8 locuri pentru delegație”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale, pentru Gândul.

Închirirea avionului, 200.000 de euro

Președintele României nu a mai folosit aeronava militară Spartan din flota Forțele Aeriene Române pentru deplasarea în Statele Unite ale Americii. Pentru această vizită, Administrația Prezidențială a optat pentru închirierea unui avion privat care permite zbor direct între București și Washington, D.C..

Este vorba de avionul Bombardier Global 6000, care a fost închiriat de la Ion Țiriac. Conform informațiilor obținute de Gândul, zborul a costat în jur de 200.000 de euro, adică 1 milion de lei.

Modelul Global 6000, produs de Bombardier, poate parcurge fără escală aproximativ 11.000 de kilometri și este echipat cu motoare fabricate de Rolls-Royce. Are o capacitate totală de 14 persoane, conform specificațiilor, însă aeronava în cauză a fost personalizată conform cerințelor miliardarului Ion Țiriac și nu există fotografii cu interiorul acesteia.

Cazarea președintelui și întregii delegații: 7.700 de euro

La costurile de închirere a avionului s-au mai adăugat încă 7.700 de euro pentru cazarea președintelui și personalului.

Din delegație au făcut parte persoane de la Serviciul de Comunicare, Protocol, Serviciul Administrativ, un fotograf, un cameraman, un medic și trei consilieri prezidențiali.

Marius Lazurca, Consilier Prezidențial pentru securitate națională

Radu Burnete, consilier economic.

Vlad Ionescu, consilier de stat în departamentul de Politică Externă.

Nicușor Dan a fost în SUA la Consiliul Păcii al lui Donald Trump și a susținut și un discurs

Președintele Nicușor Dan a fost la Washington, unde a susținut un discurs la prima întrunire a Consiliului Păcii (Board of Peace), inițiat de președintele american Donald Trump.

România a avut statut de „observator”, însă nu este clar în acest moment ce presupune această calitate în entitatea nou-înființată.

Nicușor Dan a avut un discurs de puțin peste 2 minute, în care a vorbit despre ce poate face România pentru victimele războiului din Fâșia Gaza.

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a preşedintelui american Donald Trump, s-a desfășurat joi, 19 februarie, la Washington. În discursul de deschidere a evenimentului, cel de-al 47-lea președinte american l-a numit pe Dan „prim-ministru” al României, adăugând și că poporul român este „fantastic”.

