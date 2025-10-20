Prima pagină » Economic » Guvernul Bolojan se înglodează în datorii. Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei în ultima săptămână

Guvernul Bolojan se înglodează în datorii. Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei în ultima săptămână

20 oct. 2025, 14:56, Economic
Guvernul Bolojan se înglodează în datorii. Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei în ultima săptămână

Ce face statul când are nevoie de bani pentru bugetul țării? Ia cu împrumut de la cetățeni. Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație prin emiterea titlurilor de stat FIDELIS în perioada 10-17 octombrie. Confrom instituțiiei, au fost înregistrate 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor. 

Cea mai recentă ediție a Programului FIDELIS, defășurat în perioada 10-17 octombrie, a atras subscrieri de aproximativ 2,2 miliarde de lei și a înregistrat 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că investițiile în program sunt un semnal clar pentru stabilitatea financiară a României.

„Încrederea pe care investitorii o aratã constant în titlurile de stat FIDELIS este un semnal puternic pentru stabilitatea financiarã a României. Suma totalã investitã de 2,2 miliarde de lei atrasã în aceastã ediție valideazã eforturile noastre de a oferi instrumente sigure, neimpozabile și avantajoase.”

Cea mai solicitată tranșă pe segmentul valută a fost cea în euro, pentru scandeța la 10 ani și dobâna de 6,50%. Interesul investitorilor a crescut enorm în doar 8 zile, plasamentele pe această tranșă au depășit 96.756.500 de euro, fiind subscrise prin 3.746 de ordine.

Ministerul Finanțelor le reamintește investitorilor că beneficiază de mai multe avantaje dacă investesc în titlurile de stat FIDELIS. Câștigurile cumulate din dobânzi și profituri de capital sunt neimpozitabile iar investitorii au posibilitatea să vândă titlurile înainte de scandeța pe Bursa de Valori București. Investițiile totale atrase prin Programul FIDELIS au ajuns, până acum, la peste 59,32 de miliarde de lei, prin intermediul a peste 479.000 de subscrieri.

