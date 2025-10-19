Ministrul Alexandru Nazare a prezentat un mesaj de la unul din cei mai importanți oameni ai lui Trump: „Sunteţi cel mai important aliat NATO din regiune”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat, în Statele Unite, mesajul emisarului special pentru parteneriatele globale Paolo Zampolli. El a precizat faptul că România este cel mai important aliat NATO din regiune și împreună au cele mai mari inițiative NATO.

Oficialul american a precizat și faptul că suntem amplasați într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi făcut în cadrul războiului din Ucraina.

Ministrul Alexandru Nazare a prezentat mesajul emisarului special pentru parteneriate globale

Ministrul Finanțelor a prezentat, în cadrul unui clip pe Facebook, mesajul special pentru România de la unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Donald Trump, emisarul special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, înregistrat chiar la reședința sa din Washington DC.

”Am stabilit cu ocazia acestei vizite în Statele Unite o relație de caldă prietenie cu Paolo, care subliniază în acest mesaj că suntem cel mai important aliat din regiune în NATO, dar și oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Mulțumesc, Paolo, pentru ușa larg deschisă României!”, scrie Nazare în mesaj.

În videoclip, reprezentantul Statelor Unite a spus că este o onoare ca să îl aibă oaspete pe Alexandru Nazare, ministrul afirmând, la rândul său, că îl așteaptă într-o vizită în România.

”Sunteți cel mai important aliat NATO al nostru și avem cele mai mari inițiative NATO, împreună. Sunteți amplasați într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat. Președintele nostru a făcut pace în Orientul Mijlociu, este incredibil. Acum, în curând va face pace între Ucraina și Rusia și apoi, din partea europeană, va exista acest mecanism de protecție pentru Ucraina și vecinii săi. Așadar, datorită acestui fapt, România va avea un rol esențial. Aveți o energie bună și ne place tipul vostru de energie. Domnule ministru, aveți cheia casei, sunteți oricând binevenit”, declară Paolo Zampolli.