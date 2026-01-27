Prima pagină » Știri politice » Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru

Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru

27 ian. 2026, 15:27, Știri politice
Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru

La nivelul coaliției de guvernare s-a constituit un grup de lucru  pentru pachetul de relansare economică și a avut loc o primă discuție. În acest moment, se negociază, la pachet, atât calupul de măsuri pentru reforma administrației publice, cât și programul de relansare economică. Gândul publică în exclusivitate detalii de la întâlnire. 

În cadrul întâlnirii, social democrații au propus investiții greenfield de peste 10 mld. euro, garanții de 15 mld. euro pentru minim 50.000 de IMM-uri, crearea a cel puțin 120.000 de locuri de muncă stabile și bine plătite în industrie și sectoarele cu tehnologie înaltă. De asemenea, printre măsurile din pachetul de relansare economică se numără și creșterea exporturilor și reducerea importurilor, adică reducerea deficitului de balanță comercială. Toate acestea ar urma să fie implementate în următorii 7 ani.

Claudiu Manda: România are nevoie de un model economic care să susțină capitalul românesc

De altfel, eurodeputatul Claudiu Manda a publicat câteva indicii din pachetul de relansare economică. Acesta spune că pachetul de relansare propus de social democrați este vital pentru viitorul țării și nu este negociabil. Printre măsurile propuse se numără: creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare, amortizarea accelerată pentru investițiile în echipamente de producție noi, scutirea de impozite pe profitul reinvestit sau deducerea imediată a cheltuielilor pentru mijloace fixe.

Pe lângă acestea, social democrații mai propun o serie de super-deduceri pentru companiile care se listează pe bursă, creșterea perioadei de la 30 la 90 de zile pentru angajarea unui salariat în microîntreprinderi, o deducere de 400 de euro pentru contribuțiile la pensii suplimentare și o bonificație de 3% pentru firmele care își declară și plătesc impozitele la timp. Mai mult decât atât, Manda susține că instabilitatea Guvernului Bolojan și mesajele contradictorii au afectat consumul, au blocat investițiile și au frânat creșterea economică.

„Pachetul de relansare economică nu este negociabil! Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privință. Pachetul privind administrația și cel privind relansarea economică trebuie aprobate în același timp — pentru eficiență și rezultate reale. Economia se construiește pe încredere, stabilitate și politici coerente care susțin investițiile și dezvoltarea”, a scris Claudiu Manda pe Facebook. 
May be an image of text that says 'Program PSD IRELANSAREA ECONOMIEI NAȚIONALE Posibilitatea revenirii la regimul demicroîntreprindere PSD Dacă cifra de afaceri scade sub plafonul pentru microîntreprinderi, firma poate reveni la regimul preferențial de impozitare pentru microîntreprinderi. i plafonmicrointreprinderi ម់ងត 유 sesar > Impozitmi micro'
Pe lângă pachetul de relansare economică, eurodeputatul i-a transmis un mesaj prim-ministrului Bolojan. Manda i-a lansat premierului și o întrebare în finalul postării: „Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Crin Antonescu dă de pământ cu pregătirea politică a lui Nicușor Dan: „Nu are nicio idee despre anvergura funcției prezidențiale”
16:27
Crin Antonescu dă de pământ cu pregătirea politică a lui Nicușor Dan: „Nu are nicio idee despre anvergura funcției prezidențiale”
VIDEO Crin Antonescu: Suntem luați de proști. Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate
15:39
Crin Antonescu: Suntem luați de proști. Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Operațiunea Bolojan este pe cale să eșueze: „Bolomania” se apropie de sfârșit
15:09
Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Operațiunea Bolojan este pe cale să eșueze: „Bolomania” se apropie de sfârșit
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
15:03
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
ULTIMA ORĂ Fostul premier liberal Florin Cîțu acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
11:10
Fostul premier liberal Florin Cîțu acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
ULTIMA ORĂ Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
11:02
Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
O expediție în adâncurile oceanului va confirma dacă „oxigenul întunecat” există cu adevărat

Cele mai noi

Trimite acest link pe