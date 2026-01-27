La nivelul coaliției de guvernare s-a constituit un grup de lucru pentru pachetul de relansare economică și a avut loc o primă discuție. În acest moment, se negociază, la pachet, atât calupul de măsuri pentru reforma administrației publice, cât și programul de relansare economică. Gândul publică în exclusivitate detalii de la întâlnire.

În cadrul întâlnirii, social democrații au propus investiții greenfield de peste 10 mld. euro, garanții de 15 mld. euro pentru minim 50.000 de IMM-uri, crearea a cel puțin 120.000 de locuri de muncă stabile și bine plătite în industrie și sectoarele cu tehnologie înaltă. De asemenea, printre măsurile din pachetul de relansare economică se numără și creșterea exporturilor și reducerea importurilor, adică reducerea deficitului de balanță comercială. Toate acestea ar urma să fie implementate în următorii 7 ani.

Claudiu Manda: România are nevoie de un model economic care să susțină capitalul românesc

De altfel, eurodeputatul Claudiu Manda a publicat câteva indicii din pachetul de relansare economică. Acesta spune că pachetul de relansare propus de social democrați este vital pentru viitorul țării și nu este negociabil. Printre măsurile propuse se numără: creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare, amortizarea accelerată pentru investițiile în echipamente de producție noi, scutirea de impozite pe profitul reinvestit sau deducerea imediată a cheltuielilor pentru mijloace fixe.

Pe lângă acestea, social democrații mai propun o serie de super-deduceri pentru companiile care se listează pe bursă, creșterea perioadei de la 30 la 90 de zile pentru angajarea unui salariat în microîntreprinderi, o deducere de 400 de euro pentru contribuțiile la pensii suplimentare și o bonificație de 3% pentru firmele care își declară și plătesc impozitele la timp. Mai mult decât atât, Manda susține că instabilitatea Guvernului Bolojan și mesajele contradictorii au afectat consumul, au blocat investițiile și au frânat creșterea economică.

„Pachetul de relansare economică nu este negociabil! Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privință. Pachetul privind administrația și cel privind relansarea economică trebuie aprobate în același timp — pentru eficiență și rezultate reale. Economia se construiește pe încredere, stabilitate și politici coerente care susțin investițiile și dezvoltarea”, a scris Claudiu Manda pe Facebook. Pe lângă pachetul de relansare economică, eurodeputatul i-a transmis un mesaj prim-ministrului Bolojan. Manda i-a lansat premierului și o întrebare în finalul postării: „Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: