04 feb. 2026, 12:29, Economic
Piața imobiliară din România a intrat în noul an cu stângul. Cifrele publicate de ANCPI confirmă că volumul de tranzacții a scăzut drastic
FOTO - Caracter ilustrativ

Piața imobiliară din România a intrat în noul an într-un context marcat de presiunea fiscală și cea economică, după un an în care creșterile au fost semnificative. Potrivit celor mai recente date publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), volumul tranzacțiilor s-a redus în luna ianuarie 2026, față de luna decembrie din 2025 pe toate palierele. 

Datele raportului publicat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că în luna ianuarie a acestui an au fost vândute la nivelul întregii țări 24.598 de imobile. Raportul pe luna decembire 2025 arată că au fost vândute 56.203 imobile, deci cu 31.605 mai multe decât în ianuarie 2026. De asemenea, numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna ianuarie este cu 6.236 mai mic față de periada similară a anului trecut.

Sursa: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Unde au fost înregistrate cele mai multe vânzări de imobiliare

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în Capitală, 4.159, urmată de Ilfov, cu 1.799 de imobile vândute și Brașov cu 1.273 de imobile. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman, 41, Călărași, 121 și Sălaj cu 169. Când vine vorba despre reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Brașov, 696, Constanța, 365 și Suceava, 360. Cele mai puține imobile vândute au fost în Alexandria, 3, Miercurea Ciuc, 10 și Giurgiu, 19.

Sursa: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Conform ANCPI, numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 14.830, cu 5.855 mai mic față de ianuarie 2025. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București, 2.564, Ilfov, 1.336 și Timiș, 823. La polul opus se află județele Harghita, 27, Teleorman, 39 și Gorj, 46. La cateogria terenuri agricole, cele mai multe vânzări înregistrate în ianuarie au fost în județul Buzău, 436, Dolj, 312 și Tulcea, 275.

