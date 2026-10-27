Gluma care l-a costat milioane pe Kylian Mbappé. Atacantul Realului a fost cenzurat drastic în China după ce a râs de un fost lider comunist

Starul lui Real Madrid, Kylian Mbappé, a fost supus unei cenzuri drastice în China din cauza unei glume și a unor afirmații făcute de acesta la adresa fostului lider comunist Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator”.

„Cel la care am râs cel mai mult este cel în care folosesc fața mea pe un dictator chinez. Îl folosesc mult cu prietenii mei”, a afirmat Mbappé.

Într-un interviu acordat recent, fotbalistul francez a fost întrebat care este meme-ul său favorit de pe internet, moment în care acesta a făcut referire la fostul lider al Chinei. Afirmațiile sale au escaladat rapid într-un scandal de proporții și au generat consecințe majore la nivel comercial, media și sportiv.

Marile branduri chinezești au anunțat imediat toleranță zero și au rupt contractele de publicitate cu starul lui Real Madrid. Producătorul de băuturi energizante Dongpeng și companiile de lactate Mengniu și Milkground au încetat orice colaborare.

Cele trei companii au precizat că se opun ferm oricărui comportament care „lezează sentimentele naționale”. De asemenea, Televiziunea publică din China a suspendat retransmisia meciurilor din campionatul spaniol LaLiga și a partidelor în care joacă atacantul Realului. De asemenea, numele fotbalistului a fost inclusiv eliminat din topurile televizate legate de Balonul de Aur.

Presat de amploarea scandalului și de pierderile financiare uriașe, Mbappé a reacționat printr-un mesaj public prin care și-a cerut scuze în trei limbi: franceză, engleză și chineză. Fotbalistul a admis că afirmațiile sale au fost „neinspirate” și a declarat că acum înțelege că a rănit mulți oameni și că are un respect profund pentru comunitatea chineză. Cu toate acestea, presa din China a sugerat că autoritățile și publicul „nu îl iartă” atât de ușor.

Căpitanul echipei de fotbal a Franței, Kylian Mbappé, și-a cerut scuze Chinei marți, după reacțiile dure provocate de comentariile sale în care l-a numit dictator pe regretatul lider chinez Mao Zedong.