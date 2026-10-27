Prima pagină » Actualitate » Consilierii generali ai Capitalei au votat. Bucureștiul se înfrățește cu Kievul. Ce acțiuni comune vor urma

Consilierii generali ai Capitalei au votat. Bucureștiul se înfrățește cu Kievul. Ce acțiuni comune vor urma

Consilierii generali ai Capitalei au votat. Bucureștiul se înfrățește cu Kievul. Ce acțiuni comune vor urma
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, marți, 27 octombrie, acordul de înfrățire dintre București și Kiev, capitala Ucrainei. Documentul stabilește cadrul unei colaborări în domenii precum infrastructura, economia, educația, cultura, turismul și protecția mediului. Cele două municipalități vor putea dezvolta proiecte comune, inclusiv cu finanțare europeană, și își vor oferi sprijin reciproc în situații de criză.

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul general Ciprian Ciucu a fost adoptat cu 43 de voturi pentru, trei abțineri și un vot împotrivă. Acordul urmărește consolidarea relațiilor de prietenie, cooperare și înțelegere reciprocă dintre cele două capitale.

Potrivit documentelor publicate de Primăria Municipiului București, parteneriatul va permite schimburi de experiență între specialiștii celor două administrații, organizarea de evenimente comune și identificarea unor oportunități de dezvoltare economică și socială.

Ce acțiuni comune vor desfășura Bucureștiul și Kievul

Una dintre principalele direcții de colaborare vizează cultura, educația, arta și știința. Cele două municipalități vor încuraja organizarea de expoziții, festivaluri, ateliere și conferințe, dar și schimburile de experiență între reprezentanții instituțiilor culturale și educaționale.

În domeniul administrației publice, Bucureștiul și Kievul vor putea organiza vizite reciproce, misiuni de expertizare și stagii pentru specialiști. Schimburile de bune practici vor viza urbanismul, alimentarea cu apă și canalizarea, salubrizarea, iluminatul stradal, transportul public, circulația rutieră și alte lucrări de infrastructură locală.

Acordul prevede și colaborarea în domeniile investițiilor, sportului, turismului, tineretului, asistenței sociale, protecției mediului și tehnologiilor emergente.

Pe plan economic, cele două administrații vor urmări dezvoltarea schimburilor comerciale și promovarea unor proiecte comune de dezvoltare economică și socială. Acestea ar putea fi finanțate atât din fonduri proprii, cât și prin programe ale Uniunii Europene.

Bucureștiul ar putea trimite generatoare în Kiev

Un capitol important al acordului se referă la sprijinul reciproc în situații de criză. Cele două capitale își propun să ofere, în funcție de necesități și de posibilitățile existente, asistență umanitară, politică și economică.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat anterior că Bucureștiul ar putea sprijini capitala Ucrainei prin furnizarea unor generatoare electrice, necesare în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice și al apropierii sezonului rece.

Edilul a explicat că parteneriatul reprezintă și o modalitate prin care administrația bucureșteană poate contribui la sprijinirea populației din Kiev, afectată de război.

Totodată, Ciprian Ciucu a subliniat importanța implicării autorităților române în viitoarele eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

Eventualele donații de generatoare vor necesita însă demersuri distincte, acordul de înfrățire stabilind cadrul general al cooperării, fără să prevadă un transfer automat de echipamente.

Cum va fi pus în aplicare acordul de înfrățire

Pentru implementarea parteneriatului, fiecare municipalitate va desemna un coordonator responsabil de urmărirea activităților comune.

Coordonatorii vor elabora un plan de implementare și vor putea propune acțiuni suplimentare care să fie desfășurate de ambele administrații.

De asemenea, la sfârșitul fiecărui an va fi stabilit programul de cooperare pentru anul următor, inclusiv domeniile prioritare și vizitele bilaterale care urmează să fie organizate.

Conform documentului, fiecare parte va suporta independent cheltuielile aferente implementării acordului, în limitele legislației naționale.

Demersurile pentru înfrățire au început în 2022

Inițiativa înfrățirii Bucureștiului cu Kievul datează din martie 2022, când Consiliul General al Municipiului București a aprobat demararea procedurilor pentru încheierea unui asemenea parteneriat.

Ulterior, proiectul a fost transmis autorităților ucrainene și înaintat instituțiilor competente din România pentru avizare.

Ministerul Dezvoltării a transmis avizul în 3 august 2026, iar Ministerul Afacerilor Externe a acordat avizul favorabil în 4 august 2026. Observațiile și propunerile celor două instituții au fost incluse în forma documentului supus aprobării consilierilor generali.

După votul din Consiliul General, acordul urmează să fie semnat de primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, și de primarul Kievului, Vitaliy Klitschko.

Documentul va produce efecte de la data semnării de către ambele părți și va fi încheiat pe perioadă nedeterminată.

Comentarii 4

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Internetul s-a umplut de glume pe seama ministrului Transporturilor, care a confundat tunelul Momaia cu „Momoa”
19:37
Internetul s-a umplut de glume pe seama ministrului Transporturilor, care a confundat tunelul Momaia cu „Momoa”
FLASH NEWS Ninsoare și ceață pe Transfăgărășan. Circulația a fost închisă temporar. Ce transmite Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
19:32
Ninsoare și ceață pe Transfăgărășan. Circulația a fost închisă temporar. Ce transmite Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
STUDIU Paiele de hârtie, de 6 ori mai cancerigene decât cele din plastic? Un studiu scoate la iveală riscurile pentru sănătate și mediu
18:56
Paiele de hârtie, de 6 ori mai cancerigene decât cele din plastic? Un studiu scoate la iveală riscurile pentru sănătate și mediu
VIDEO Străzile și faleza din Mamaia sunt inundate, în urma ploilor torențiale. Meteorologii au emis cod roșu în mai multe zone din județul Constanța
18:55
Străzile și faleza din Mamaia sunt inundate, în urma ploilor torențiale. Meteorologii au emis cod roșu în mai multe zone din județul Constanța
FLASH NEWS Parc fotovoltaic pe locul unei foste gropi de gunoi din Galați. Cât costă proiectul finanțat din Fondul pentru Modernizare
18:31
Parc fotovoltaic pe locul unei foste gropi de gunoi din Galați. Cât costă proiectul finanțat din Fondul pentru Modernizare
ULTIMA ORĂ După plecarea din Guvern, Ioana Dogioiu intră în lupta politică și se ia la trântă cu PSD, în perspectiva rectificării bugetare. Atacul lansat de fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
18:16
După plecarea din Guvern, Ioana Dogioiu intră în lupta politică și se ia la trântă cu PSD, în perspectiva rectificării bugetare. Atacul lansat de fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
Mediafax
Cea mai BÂNTUITĂ insulă din LUME. Unde se află și ce spun DOCUMENTELE
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
România și Moldova, NEGOCIERI pentru cumpărarea sistemelor anti-dronă: aproape de FINAL. Vor fi livrate RAPID
Click
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
Digi24
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
Cancan.ro
Așa arăta în ultima imagine surprinsă în viață. Este de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință tocmai ar fi rezolvat unul dintre cele mai mari mistere ale Soarelui
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
MILITAR Secretarul britanic al Apărării îndeamnă NATO să se pregătească pentru scenariul de război cu Rusia: „Alianța este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său”
19:53
Secretarul britanic al Apărării îndeamnă NATO să se pregătească pentru scenariul de război cu Rusia: „Alianța este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său”
CONTROVERSĂ Benjamin Netanyahu a jucat din plin cartea războiului la alegerile din Israel. Mesajul lui: „Dacă plec, țara dispare”
19:52
Benjamin Netanyahu a jucat din plin cartea războiului la alegerile din Israel. Mesajul lui: „Dacă plec, țara dispare”
Corina Drăgotescu – America lui Trump, în plină campanie electorală, amintește de România anilor 90: servicii implicate, mită electorală și amenințări
19:51
Corina Drăgotescu – America lui Trump, în plină campanie electorală, amintește de România anilor 90: servicii implicate, mită electorală și amenințări
CONTROVERSĂ Flavio Bolsonaro, suspectat că a fugit din țară prin Argentina după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia. Este vizat într-un dosar de corupție și spălare de bani
19:46
Flavio Bolsonaro, suspectat că a fugit din țară prin Argentina după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia. Este vizat într-un dosar de corupție și spălare de bani
CONTROVERSĂ Premierul britanic Andy Burnham ar putea convoca alegeri anticipate pentru Parlamentul Regatului Unit, în decembrie sau la începutul anului 2027, a spus șeful de cabinet al guvernului
19:30
Premierul britanic Andy Burnham ar putea convoca alegeri anticipate pentru Parlamentul Regatului Unit, în decembrie sau la începutul anului 2027, a spus șeful de cabinet al guvernului
FLASH NEWS Gluma care l-a costat milioane pe Kylian Mbappé. Atacantul Realului a fost cenzurat drastic în China după ce a râs de un fost lider comunist
18:56
Gluma care l-a costat milioane pe Kylian Mbappé. Atacantul Realului a fost cenzurat drastic în China după ce a râs de un fost lider comunist

Cele mai noi

Trimite acest link pe