Consilierii generali ai Capitalei au votat. Bucureștiul se înfrățește cu Kievul. Ce acțiuni comune vor urma

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, marți, 27 octombrie, acordul de înfrățire dintre București și Kiev, capitala Ucrainei. Documentul stabilește cadrul unei colaborări în domenii precum infrastructura, economia, educația, cultura, turismul și protecția mediului. Cele două municipalități vor putea dezvolta proiecte comune, inclusiv cu finanțare europeană, și își vor oferi sprijin reciproc în situații de criză.

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul general Ciprian Ciucu a fost adoptat cu 43 de voturi pentru, trei abțineri și un vot împotrivă. Acordul urmărește consolidarea relațiilor de prietenie, cooperare și înțelegere reciprocă dintre cele două capitale.

Potrivit documentelor publicate de Primăria Municipiului București, parteneriatul va permite schimburi de experiență între specialiștii celor două administrații, organizarea de evenimente comune și identificarea unor oportunități de dezvoltare economică și socială.

Ce acțiuni comune vor desfășura Bucureștiul și Kievul

Una dintre principalele direcții de colaborare vizează cultura, educația, arta și știința. Cele două municipalități vor încuraja organizarea de expoziții, festivaluri, ateliere și conferințe, dar și schimburile de experiență între reprezentanții instituțiilor culturale și educaționale.

În domeniul administrației publice, Bucureștiul și Kievul vor putea organiza vizite reciproce, misiuni de expertizare și stagii pentru specialiști. Schimburile de bune practici vor viza urbanismul, alimentarea cu apă și canalizarea, salubrizarea, iluminatul stradal, transportul public, circulația rutieră și alte lucrări de infrastructură locală.

Acordul prevede și colaborarea în domeniile investițiilor, sportului, turismului, tineretului, asistenței sociale, protecției mediului și tehnologiilor emergente.

Pe plan economic, cele două administrații vor urmări dezvoltarea schimburilor comerciale și promovarea unor proiecte comune de dezvoltare economică și socială. Acestea ar putea fi finanțate atât din fonduri proprii, cât și prin programe ale Uniunii Europene.

Bucureștiul ar putea trimite generatoare în Kiev

Un capitol important al acordului se referă la sprijinul reciproc în situații de criză. Cele două capitale își propun să ofere, în funcție de necesități și de posibilitățile existente, asistență umanitară, politică și economică.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat anterior că Bucureștiul ar putea sprijini capitala Ucrainei prin furnizarea unor generatoare electrice, necesare în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice și al apropierii sezonului rece.

Edilul a explicat că parteneriatul reprezintă și o modalitate prin care administrația bucureșteană poate contribui la sprijinirea populației din Kiev, afectată de război.

Totodată, Ciprian Ciucu a subliniat importanța implicării autorităților române în viitoarele eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

Eventualele donații de generatoare vor necesita însă demersuri distincte, acordul de înfrățire stabilind cadrul general al cooperării, fără să prevadă un transfer automat de echipamente.

Cum va fi pus în aplicare acordul de înfrățire

Pentru implementarea parteneriatului, fiecare municipalitate va desemna un coordonator responsabil de urmărirea activităților comune.

Coordonatorii vor elabora un plan de implementare și vor putea propune acțiuni suplimentare care să fie desfășurate de ambele administrații.

De asemenea, la sfârșitul fiecărui an va fi stabilit programul de cooperare pentru anul următor, inclusiv domeniile prioritare și vizitele bilaterale care urmează să fie organizate.

Conform documentului, fiecare parte va suporta independent cheltuielile aferente implementării acordului, în limitele legislației naționale.

Demersurile pentru înfrățire au început în 2022

Inițiativa înfrățirii Bucureștiului cu Kievul datează din martie 2022, când Consiliul General al Municipiului București a aprobat demararea procedurilor pentru încheierea unui asemenea parteneriat.

Ulterior, proiectul a fost transmis autorităților ucrainene și înaintat instituțiilor competente din România pentru avizare.

Ministerul Dezvoltării a transmis avizul în 3 august 2026, iar Ministerul Afacerilor Externe a acordat avizul favorabil în 4 august 2026. Observațiile și propunerile celor două instituții au fost incluse în forma documentului supus aprobării consilierilor generali.

După votul din Consiliul General, acordul urmează să fie semnat de primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, și de primarul Kievului, Vitaliy Klitschko.

Documentul va produce efecte de la data semnării de către ambele părți și va fi încheiat pe perioadă nedeterminată.