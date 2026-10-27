Paiele de hârtie, de 6 ori mai cancerigene decât cele din plastic? Un studiu scoate la iveală riscurile pentru sănătate și mediu

Paiele de hârtie sunt asociate cu un impact de șase ori mai mare asupra riscului de cancer decât cele din plastic, arată un studiu.

Paiele de hârtie au fost promovate mult timp ca o alternativă mai ecologică la cele din plastic, însă un nou studiu sugerează că ar putea fi adevărat contrariul.

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Un studiu comandat de guvernul sud-coreean a comparat patru tipuri de paie: cele tradiționale din plastic, cele din hârtie, cele din plastic biodegradabil și cele pe bază de trestie de zahăr, scrie Daily Mail.

Cercetătorii au examinat 16 moduri în care paiele ar putea dăuna mediului și sănătății umane, inclusiv contribuția lor la schimbările climatice, poluarea aerului și eliberarea unor substanțe chimice potențial nocive.

Studiu sud-coreean: paiele de hârtie au un impact cancerigen de 6,33 ori mai mare decât cele din plastic

Potrivit cercetătorilor, paiele de hârtie au avut un impact cancerigen de 6,33 ori mai mare decât celelalte tipuri.

De asemenea, s-a constatat că paiele de hârtie au avut un impact de 2,04 ori mai mare asupra acidității mediului, ceea ce înseamnă că ar putea contribui mai mult la poluarea care face solul și apa mai acide, afectând potențial plantele, animalele și ecosistemele.

Studiul, dezvăluit miercurea trecută, a stârnit indignare în Coreea de Sud, unde parlamentarul Kim Wi-sang a declarat: „Guvernul trebuie să recunoască eșecul politicii sale de greenwashing, care s-a concentrat pe materiale substitutive ineficiente, și să evite repetarea acestei greșeli.”

Paiele de hârtie au fost introduse pentru prima dată în 1888, însă popularitatea lor a scăzut drastic la mijlocul secolului al XX-lea, când alternativele din plastic, mai ieftine și mai rezistente, au devenit predominante.

Cu toate acestea, paiele de hârtie au revenit în forță în jurul anului 2018, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de poluarea cu plastic a oceanelor lumii, al campaniilor de mediu devenite virale și al interdicțiilor privind materialele plastice de unică folosință în marile orașe.

Însă, la aproape un deceniu de la revenirea lor, noile descoperiri ridică întrebări cu privire la faptul dacă trecerea de la plastic la hârtie a fost într-adevăr mai benefică pentru mediu.

Studiul, comandat de Ministerul Climei, Energiei și Mediului din Coreea de Sud, a analizat mai multe variante de paie, a relatat publicația The Korean Herald.

Paiele tradiționale din plastic au avut cel mai redus impact în 10 dintre cele 16 categorii analizate

Cercetătorii au analizat impactul asupra mediului al fiecărui tip de pai pe întreaga durată de viață a acestuia, de la producerea materiilor prime până la fabricare și eliminare. Aceștia au presupus că aproape 74% dintre paiele aruncate vor fi incinerate, în timp ce restul de 26% vor ajunge la gropile de gunoi.

Rezultatele au arătat că paiele tradiționale din plastic au avut cel mai scăzut impact asupra mediului în 10 dintre cele 16 categorii examinate, inclusiv schimbările climatice, poluarea aerului și toxicitatea pentru oameni.

Între timp, paiele de hârtie au avut cel mai mare impact asupra mediului în trei categorii.

Paiele din plastic de origine vegetală, cunoscute sub denumirea de bio-PE, au avut cele mai slabe rezultate în 10 categorii, inclusiv deteriorarea stratului de ozon, creșterea acidității solului și a apei și poluarea cu smog.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că, în ciuda faptului că sunt promovate ca fiind reciclabile, paiele de hârtie sunt dificil de reciclat în practică.

Dimensiunile lor reduse îngreunează separarea acestora în instalațiile de reciclare, în timp ce învelișurile și adezivii utilizați pentru fabricarea lor pot crea probleme suplimentare.