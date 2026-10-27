Parc fotovoltaic pe locul unei foste gropi de gunoi din Galați. Cât costă proiectul finanțat din Fondul pentru Modernizare

Primăria Galați amenajează un parc fotovoltaic în zona Tirighina, printr-un proiect european de 25 de milioane de lei. În prezent, se lucrează la structura pe care vor fi montate panourile solare. Parcul fotovoltaic va fi pe locul unei foste gropi de gunoi din municipiu.

Parcul fotovoltaic din Galați va avea o putere instalată de cel puțin 4 MW și 8.000 de module fotovoltaice 500 Wp. Proiectul estimează o producție anuală de 5.630 MWh de energie electrică. Centrala electrică fotovoltaică va fi conectată la Sistemul Energetic Național, iar energia produsă va acoperi o parte importantă din consumul necesar iluminatului public din Galați.

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Parcul fotovoltaic va ocupa 6,2 hectare pe terenul unei foste gropi de gunoi din zona Tirighina, dintre care 2,5 hectare vor fi construite. Lucrările sunt realizate de o asociere de trei firme (Colectiv Energy SRL – Elsaco Solutions SRL – Elsaco Electronic SRL) și ar urma să fie finalizate în vara anului 2027. Finanțarea a fost obținută de Primăria Galați printr-un contract cu Ministerul Energiei, în cadrul Fondului pentru Modernizare, pentru investiții în producția de energie regenerabilă destinată autoconsumului public.

Ce transmite primarul din Galați

Ionuț Pucheanu, primarul Municipiului Galați, a notat pe Facebook detalii legate despre acest proiect.

„Galați: Parc fotovoltaic în locul unei foste gropi de gunoi

Protejăm mediul și producem energie. Lucrările pentru amenajarea parcului fotovoltaic din zona Tirighina, pe locul unei foste gropi de gunoi, sunt în plină desfășurare.

Parcul fotovoltaic va avea o putere instalată de minimum 4 MW, iar energia electrică va putea fi folosită pentru a acoperi o parte importantă din consumul necesar pentru asigurarea iluminatului public.

Lucrările se vor încheia în vara anului viitor.

Este vorba despre un proiect cu fonduri europene de circa 25 de milioane de lei, în cadrul unui contract semnat cu Ministerul Energiei”, anunță Ionuț Pucheanu, primarul Municipiului Galați.

Sursă foto: Facebook Ionuț Pucheanu