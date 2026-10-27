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Străzile și faleza din Mamaia sunt inundate, în urma ploilor torențiale. Meteorologii au emis cod roșu în mai multe zone din județul Constanța

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Un videoclip încărcat pe o pagină de Facebook arată că mai multe zone din stațiunea Mamaia au fost inundate, în urma ploilor torențiale, azi, 27 octombrie. De altfel, specialiștii în meteorologie au emis, pentru ziua în curs, un cod roșu de ploi în mai multe zone din județul Constanța.

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În imaginile surprinse în stațiunea Mamaia Nord se poate observa cum zona pietonală, precum și partea carosabilă sunt inundate în urma ploii torențiale. De altfel, astăzi au fost emise trei mesaje Ro-Alert pentru zona Constanța. Oamenii au fost sfătuiți să nu iasă din locuințe.

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Străzile din Mamaia sunt inundate, în urma ploilor torențiale. Meteorologii au emis cod roșu în mai multe zone din județul Constanța

Străzile din Mamaia sunt inundate, în urma ploilor torențiale. Meteorologii au emis cod roșu în mai multe zone din județul Constanța. Foto: captură video Facebook.

„Acum, în Mamaia Nord! Ploaie de vară la sfârșitul lunii octombrie. De mai bine de o oră, în județul Constanța plouă în averse. În imagini, străzile din celebra Mamaia Nord”, se arată în postarea de pe Facebook.

De menționat faptul că Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică de Cod Galben pe râurile din Dobrogea. Aceasta este valabilă până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00. Mai multe detalii AICI.

ANM: Cod roșu de ploi în județul Constanța

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de ploi și descărcări electrice pentru mai multe zone din județul Constanța. Până la ora 19:00, meteorologii anunță astfel de fenomene pentru localitățile Constanța, Năvodari, Ovidiu și Lumina.

„Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20…25 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 50…55 l/mp. Vor fi descărcări electrice”, anunță ANM.

De asemenea, a fost emis și un cod portocaliu de ploi, valabil tot până la ora 19:00, pentru mai multe localități din județul Constanța. Și anume: Constanța, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Voda, Istria, Săcele, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina.

„Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 25…35 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore pe alocuri s-au acumulat cantități de apă de 35…40 l/mp”, transmite ANM.

Sursă foto: Facebook Reporter Neptun TV

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