Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a schimbat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței. Hidroelectrica este în continuare cea mai ieftină, însă și marii furnizori au redus prețurile față de cum erau imediat după liberalizare, iar topul nu mai este dominat de traderi, scrie hotnews.

Piața de electricitate a fost liberalizată total la 1 iulie 2025. Până atunci, facturile au fost plafonate astfel: 0,68 lei/kWh pentru consumul de până în 100 kWh, 0,80 lei pentru consumul între 100 și 300 kWh și 1,3 lei pentru un consum de peste 300 kWh.

Până la 1 iulie, diferența dintre prețul pieței și aceste plafoane a fost susținută din bugetul de stat. Începând cu 1 iulie, toți consumatorii plătesc prețul întreg.

De la 1 septembrie, o componentă reglementată a facturii, respectiv tariful pentru servicii de sistem, a fost majorată ușor, însă impactul în prețul din factură va fi foarte mic.

Clasamentul celor mai ieftine 10 companii din energie, pe baza datelor de vineri, 10 octombrie, din comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE:

1. Hidroelectrica – 1,07 lei/kWh

2. Nova Power&Gas – 1,18 lei/kWh

3. Grenerg – 1,20 lei/kWh

4. PPC Energie – 1,30 lei/kWh

5. Premier Energy – 1,32 lei/kWh

6. E.ON Energie – 1,33 lei/kWh

7. Engie România – 1,35 lei/kWh

8. OMV Petrom – 1,372 lei/kWh

9. ICCO Energy 1,377 lei/kWh

10. Energy Core Development – 1,38 lei/kWh

