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Un nou focar de variolă ovină a fost confirmat în Buzău. Aproximativ 600 de oi sunt vizate de restricții

Un nou focar de variolă ovină a fost confirmat în Buzău. Aproximativ 600 de oi sunt vizate de restricții
Sursa foto: Shutterstock.
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Un nou focar de variolă ovină a fost confirmat în județul Buzău, în localitatea Luciu. Autoritățile sanitar-veterinare au dispus mai multe măsuri pentru limitarea răspândirii bolii, după ce analizele efectuate în cazul unor animale suspecte au confirmat prezența virusului. Acesta este al doilea focar de variolă ovină identificat în județul Buzău în acest an. Primul a fost confirmat în vară, în localitatea Padina, informează Agro TV.

Suspiciunile în cazul fermei din Luciu au apărut la sfârșitul lunii august, după ce proprietarul a observat semne de boală la două oi. Animalele au fost examinate de medicii veterinari, iar probele biologice au fost trimise pentru efectuarea analizelor de laborator.

Aproape 600 de oi vor fi sacrificate

Aproximativ 600 de oi se află în exploatația afectată. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a început ancheta epidemiologică și a impus primele măsuri pentru prevenirea extinderii bolii, după confirmarea focarului. Printre măsurile dispuse se numără sacrificarea oilor, monitorizarea animalelor din zona de protecție și supraveghere, precum și interzicerea transportului de animale.

Autoritățile au dispus, de asemenea, dezinfectarea riguroasă a exploatației și realizarea unei catagrafii a efectivelor de ovine și caprine care ar putea fi susceptibile la boală.

Variola ovină este o boală virală extrem de contagioasă în rândul oilor și caprelor. Boala nu se transmite la oameni, însă poate provoca pierderi importante pentru crescători și poate duce la instituirea unor restricții privind circulația animalelor.

Județul Buzău este catalogat drept zonă de restricție încă de la sfârșitul lunii august, pe fondul evoluției mai multor boli care afectează efectivele de ovine.

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