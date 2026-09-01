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Toamna începe cu secetă și temperaturi caniculare. Lucrările agricole sunt deja întârziate: utilajele se strică pe câmp

Elena Ailuţoaei
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Toamna începe cu pământul uscat. La Craiova și în mai multe localități din Dolj sunt anunțate temperaturi de până la 34 de grade Celsius, iar în teren, seceta pedologică este deja instalată în mare parte a județului. La Băilești, seceta pedologică este severă, iar agricultorii intră în campania de toamnă cu solul foarte uscat.

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În aceste zile se recoltează floarea-soarelui, iar imaginile din teren arată efectele lipsei de apă. Solul este tare și uscat, iar lucrările agricole care urmează sunt dificile. Fermierii trebuie să pregătească terenurile pentru culturile de toamnă, însă arăturile și pregătirea patului germinativ sunt întârziate din cauza condițiilor din sol.

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„Semințele sunt dezvoltate normal, dar ar fi putut fi și mai bine dezvoltate. Din cauza lipsei de precipitații și pentru că sistemul de irigații nu funcționează în această zonă, semințele ar fi trebuit să fie mult mai mari și mai pline”, spune Claudia Dunăreanu, directorul Stațiunii de Cercetare Agricolă Dolj.

Producția de floarea-soarelui s-a înjumătățit din cauza lipsei irigațiilor

Este perioada în care se recoltează floarea-soarelui, însă lipsa apei din sol și-a spus cuvântul. Fermiera din imagini are 300 de hectare cultivate cu floarea-soarelui și porumb. Anul acesta, producția de floarea-soarelui s-a înjumătățit. Fermierii spun că pământul uscat afectează și utilajele, iar munca este mult mai dificilă.

„În acest moment, suntem întârziați cu lucrările de înființare a culturii de rapiță și, de asemenea, cu lucrările pentru însămânțarea cerealelor de toamnă – grâu, orz și triticale. Încercăm să lucrăm, dar, de fiecare dată când intrăm în câmp, utilajele au de suferit”, mai spune aceasta.

Întârzieri severe în campania de toamnă la semănatul rapiței în Dolj

„Nu există suficientă umiditate pentru a putea însămânța, mai ales rapița, care se seamănă în această perioadă. Situația se observă și la culturile de porumb, mai ales în sudul țării, unde recoltarea porumbului începe chiar înaintea celei de floarea-soarelui.

Lucrările sunt deja întârziate, pentru că nu există umiditatea necesară răsăririi, în special în cazul rapiței, care trebuia semănată în luna august. Neavând această umiditate, din câte am observat, răsărirea pur și simplu nu a început”, spune Ion Popa, director în cadrul studiilor pedologice din Dolj.

Meteorologii au anunțat ploi în această săptămână, însă acestea vor fi de scurtă durată. Temperaturile vor rămâne ridicate și pot ajunge chiar și la 30 de grade Celsius.

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