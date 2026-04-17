Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp

Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Consumă cât 183 de becuri aprinse în același timp.

Este vorba de banalul fierbător de apă. Un model standard are o putere medie de 2.200 W.

Un bec LED modern care luminează echivalentul unuia vechi de 100W consumă în realitate doar 12W.

Vrei să vezi câte becuri poți aprinde cu puterea folosită de un singur fierbător?

Împarți puterea fierbătorului la puterea unui bec: 2.200W / 12W = 183

Dacă folosim becuri LED și mai mici (de 7W, echivalentul celor de 60W clasice), echivalenta ajunge la … 314 becuri.

Pentru un consum redus, producătorii pun la dispoziție fierbătoare ușor mai scumpe, dar care merită banii.

Cum economisești energia cu fierbătorul de apă

Un alt model de top este produs de o mare companie germană și permite setarea precisă a temperaturii, reducând risipa de energie.

Cum economisești energia cu fierbătorul de apă

Încălzește doar cât ai nevoie. E cea mai simplă metodă de a economisi timp și…bani la factură.

Curăță depunerile de calcar, pentru a nu se forma un strat care funcționează ca un izolator.

Alege un fierbător de putere 2.200W-2.400W, va fierbe mai repede apa, comparativ cu unul cu putere mică.

