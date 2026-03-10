Prima pagină » Actualitate » Ministrul Bogdan Ivan ştie cum se poate controla preţul carburantului: „Noi nu rugăm frumos pe nimeni. Noi avem pârghii, ca şi stat, ca să acţionăm”

Ministrul Bogdan Ivan ştie cum se poate controla preţul carburantului: „Noi nu rugăm frumos pe nimeni. Noi avem pârghii, ca şi stat, ca să acţionăm”

10 mart. 2026, 09:15, Actualitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat celor de la Antena 3 că statul are pârghii pentru ca transportatorii să fie protejaţi de majorarea preţului la combustibil.

„Am luat în calcul să redeschidem rafinaria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petroluri rafinate în România. Am reuşit să amânăm o revizie tehnică a rafinăriei Petromidia, lucrăm la capacitate maximă şi la Petrobrazi”, a mai declarat acesta, luni seara, la Antena 3.

Potrivit lui Ivan, în şedinţa de luni a coaliţiei au fost discutate mai multe scenarii în ceea ce priveşte evoluţia preţului la carburant, iar una dintre soluţiile vizate ar fi şi aceea a redeschiderii rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti, la rafinăria Petromidia din judeţul Constanţa a fost amânată o revizie tehnică, iar cea de la Petrobrazi lucrează la capacitate maximă pentru a asigura o cantitate cât mai mare de carburant, necesară pe piaţa internă.

”Am prezentat mai multe scenarii care sunt analizate în cel mai profund detaliu de Ministerul de Finanţe care o să iasă în foarte scurt timp cu câteva informaţii extrem de clare.

Între timp, noi continuăm aprovizionarea, am luat în calcul să redeschidem, să reoperaţionalizăm rafinaria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petroluri rafinate în România şi automat să ne asigure mai multe produse petroliere în piaţă şi de asta mă asigur în aceste momente că avem suficiente produse petroliere, suficientă motorină, suficientă benzină.

Am crescut foarte mult importurile de petrol brut, am reuşit să amânăm temporar o revizie tehnică a rafinăriei Petromidia, lucrăm la capacitate maximă şi la Petrobrazi, tocmai pentru a ne asigura că în România avem o stabilitate”. 

Conform informaţiilor date publicităţii de ministrul Energiei, preţul combustibilului a fost majorat cu 50 de bani, însă e o creştere mai mică în raport cu alte state, apreciază Bogdan Ivan.

Săptămâna aceasta vor fi luate şi primele măsuri pentru ca transporatorii să fie protejaţi de majorarea preţurilor la carburant, mai spune ministrul.

”Vreau să fie foarte clar acest mesaj: noi nu rugăm frumos pe nimeni să facă ceva. Noi avem pârghii, ca şi stat, ca să acţionăm atunci când cineva sare calul.

Iar în momentul de faţă pot să vă spun că de la prima zi în care a fost declanşat acest conflict în Orientul Mijlociu, în mod oficial am cerut Consiliului Concurenţei, ANPC-ului, ANAF-ului, controale la toate companiile din industria petrolieră pentru a verifica dacă forma finală în care se ajunge cu motorina şi benzină la pompă e una corectă, dacă ei respectă legislaţia şi nu vin cu venituri speculative, tocmai pentru a-i proteja pe români. (…)

Ceea ce pot să vă spun foarte sigur este următorul lucru: nimeni nu-şi permite să încarce ceea ce statul a stabilit pentru că în prima zi în care a început această conflagraţie toate instituţiile de forţă care pot să dea amezi de până la 10% în cifra de afaceri au fost peste toate aceste companii”, a mai spus Bogdan Ivan, la Antena 3.

