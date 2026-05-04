Prima pagină » Actualitate » În loc de investiții, salarii de 20.000 net lunar euro la Hidroelectrica. Companiile de stat cu cel mai defectuos management, cele mai lăudate

În loc de investiții, salarii de 20.000 net lunar euro la Hidroelectrica. Companiile de stat cu cel mai defectuos management, cele mai lăudate

În loc de investiții, salarii de 20.000 net lunar euro la Hidroelectrica. Companiile de stat cu cel mai defectuos management, cele mai lăudate

Controversa recentă legată de bonusurile uriașe semnalate de premierul Bolojan la Hidroelectrica, care, potrivit acestuia, ar fi trebuit convertite în investiții și deci în preț mai scăzut la energie pentru români, reaprinde discuția despre eficiența managementului la cele mai profitabile companii de stat. Astfel, potrivit specialiștilor, apare un paradox: companiile de stat, deși sunt conduse defectuos, sunt prezentate ca exemple de succes.

În spațiul public apare tot mai des o afirmație simplă a celor de la putere, cum că Hidroelectrica ar fi ales să plătească bonusuri consistente în loc să investească în baterii. Dacă ar fi făcut-o, prețul energiei ar fi scăzut cu până la 30%. Este o afirmație puternică, dar realitatea economică și tehnică este mai nuanțată.

Directorul Hidroelectrica, Bogdan Badea, are venituri lunare nete de peste 20.000 euro

Directorul general interimar al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a avut venituri salariale lunare nete de peste 20.000 de euro în ultimii 4 ani, potrivit unei analize G4Media pe baza declarațiilor de avere, portalului Hidroelectrica și altor surse deschise.

Mai întâi, trebuie semnalat că bateriile nu produc efectiv energie. Ele mută energia în timp — o stochează când este ieftină și o livrează când este scumpă. Asta înseamnă că nu reduc consumul total și nici costul de producție, ci pot doar să atenueze vârfurile de preț. România are în total cca 913 MWh stocare în baterii. Planurile Hidroelectrica sunt să atingă un nivel de stocare de 2000 MWh (2026 – 72 MWh (Crucea), 2028 – 256 MWh (Porțile de Fier II. 1673 MWh planificați dar necontractați).

Ce spun însă cifrele? Consumul zilnic al României este de ordinul a 140.000–150.000 MWh. Chiar dacă Hidroelectrica ar avea operațional întregul plan de 2.000 MWh capacitate de stocare, aceasta ar acoperi aproximativ 1–1,5% din consumul unei zile. Cu alte cuvinte, bateriile ar putea alimenta sistemul pentru câteva ore la o putere de 500–1.000 MW — util, dar limitat la scară națională, atrage atenția Dumitru Chisăliță (foto), președintele Asociației Energia Inteligentă.

Ce ar însemna asta în termeni de preț? În orele de vârf — acele intervale scurte în care energia devine foarte scumpă — bateriile pot avea un impact vizibil. Dacă, de exemplu, prețul ajunge la 900 lei/MWh într-o seară tensionată, introducerea a câtorva sute de MW din baterii ar putea coborî prețul cu 5–15%, uneori mai mult în condiții extreme. Însă pe media unei zile întregi, efectul se diluează și devine modest, probabil în intervalul 1–3%.

De aici rezultă un punct esențial, pentru o scădere de 30% a prețului energiei la nivel general ar fi necesare capacități de stocare de ordinul zecilor de mii de MWh, nu 2.000 și mai ales nu doar în baterii. În plus, prețul energiei nu este determinat doar de echilibrarea zilnică. Există factori mult mai puternici: prețul gazului, piața europeană interconectată, costul certificatelor de CO₂ sau nivelul producției hidro și nucleare, mai spune specialistul.

Bateriile nu sunt o soluție miraculoasă

Asta nu înseamnă că bateriile nu sunt importante — dimpotrivă. Ele devin esențiale într-un sistem energetic cu tot mai multă energie regenerabilă, pentru stabilitate și pentru reducerea volatilității. Dar nu sunt o soluție miraculoasă care, singură, poate ieftini drastic energia.

Pe de altă parte, critica privind bonusurile în companiile de stat din România nu este lipsită de temei. De multe ori, acestea nu sunt legate suficient de riguros de performanță și pot părea disproporționate. Este o discuție legitimă și necesară. Însă amestecarea acestei probleme reale cu afirmații exagerate despre impactul bateriilor riscă să distorsioneze dezbaterea publică.

Impactul investițiilor va fi gradual, nu exploziv

Hidroelectrica nu a fost un pionier în stocarea cu baterii. Investițiile sale au început recent, într-un context în care tehnologia a devenit mai accesibilă și cadrul de piață mai clar. Chiar și așa, impactul acestor investiții va fi gradual, nu revoluționar, mai arată Chisăliță.

Dacă vrem o dezbatere serioasă despre energie, trebuie să separăm lucrurile. Criticile mai mult decât justificate despre guvernanță și bonusuri (atenție, realizate cu complicitatea Ministerelor care nu au adesea nici o politică de acționar și stabilesc indicatori de performanță inadecvați și aducători de bonusuri mari) trebuie detașate de realitățile tehnice și economice ale sistemului energetic.

Pentru că, în final, soluțiile reale nu vin din sloganuri, ci din înțelegerea corectă a proporțiilor. O analiză corectă arată că din societățile din energie cu capital de stat, nu cele mai hulite sunt cele cu cel mai defectuos management, ci cele mai lăudate, conchide specialistul.

Vânzarea acțiunilor unor firme de stat profitabile este strategia unor dependenți de droguri

AUTORUL RECOMANDĂ

Petronel Chiriac, Hidroelectrica, la Gândul Energy Now: Strategia de aplatizare a volatilităților generate de perioadele de secetă, în condițiile puterilor avizate prin ATR-urile deținute de Hidroelectrica aferente marilor hidrocentrale, are în vedere dezvoltarea de proiecte de hibridizare de peste 1.500 MW

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Fiul lui Sever Mureșan încearcă să recupereze Dacia Felix: „Acțiunile noastre au fost anulate fraudulos”
12:00
Fiul lui Sever Mureșan încearcă să recupereze Dacia Felix: „Acțiunile noastre au fost anulate fraudulos”
INEDIT Persoanele care își țin telefoanele pe silențios au aceste trăsături de personalitate
11:49
Persoanele care își țin telefoanele pe silențios au aceste trăsături de personalitate
MESAJ Ilie Bolojan: „Respect pentru performanță!”. Premierul a transmis felicitări câștigătorilor campionatului mondial de robotică și lui Cristi Chivu
11:47
Ilie Bolojan: „Respect pentru performanță!”. Premierul a transmis felicitări câștigătorilor campionatului mondial de robotică și lui Cristi Chivu
ACTUALITATE Stephane Mureșan, fiul lui Sever Mureșan, despre arestarea din Italia: „Mandatul european a venit în 15 zile”
11:00
Stephane Mureșan, fiul lui Sever Mureșan, despre arestarea din Italia: „Mandatul european a venit în 15 zile”
OPINIE Claudiu Năsui: „În disputa între doamna Gheorghiu și domnul Peiu, domnul Bolojan are dreptate”
10:59
Claudiu Năsui: „În disputa între doamna Gheorghiu și domnul Peiu, domnul Bolojan are dreptate”
ECONOMIE Un specialist din Iași explică dacă poate fi utilizat uleiul de gătit în locul motorinei. De ce unii șoferi aleg să îl folosească drept combustibil
10:44
Un specialist din Iași explică dacă poate fi utilizat uleiul de gătit în locul motorinei. De ce unii șoferi aleg să îl folosească drept combustibil
Mediafax
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși au semnat-o: „Nu există soluție”
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Video | Dealerul a greșit, mecanicul independent a avut dreptate: cazul unui Audi cu problemă ascunsă
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cum ne protejează bătăile inimii de cancer? Un studiu anunță o descoperire uluitoare!
ACTUALITATE Stephane Mureșan despre experiența din penitenciar: realitatea din spatele gratiilor
12:00
Stephane Mureșan despre experiența din penitenciar: realitatea din spatele gratiilor
FLASH NEWS Emmanuel Macron a exclus orice participare a Franței la noua operațiune anunțată de Trump în Strâmtoarea Ormuz
11:43
Emmanuel Macron a exclus orice participare a Franței la noua operațiune anunțată de Trump în Strâmtoarea Ormuz
TRAGEDIE Scene de groază la un show auto după ce un monster truck, scăpat de sub control, a intrat în public. Bilanț tragic: trei morți și zeci de răniți
11:43
Scene de groază la un show auto după ce un monster truck, scăpat de sub control, a intrat în public. Bilanț tragic: trei morți și zeci de răniți
FLASH NEWS Emil Boc nu va schimba numele străzii Radu Gyr: „Schimbarea nu poate fi fundamentată pe percepții publice sau interpretări istorice subiective”
11:36
Emil Boc nu va schimba numele străzii Radu Gyr: „Schimbarea nu poate fi fundamentată pe percepții publice sau interpretări istorice subiective”
Gândul de Vreme Unde vor fi temperaturi de vară săptămâna aceasta. Ce se întâmplă cu vremea pe litoral. Prognoză de ultimă oră de la ANM pentru Gândul
11:35
Unde vor fi temperaturi de vară săptămâna aceasta. Ce se întâmplă cu vremea pe litoral. Prognoză de ultimă oră de la ANM pentru Gândul
ACTUALITATE Stephane Mureșan: accidentul rutier din 2021, alcoolul și decizia care l-a dus în arest preventiv timp de 3 luni
11:30
Stephane Mureșan: accidentul rutier din 2021, alcoolul și decizia care l-a dus în arest preventiv timp de 3 luni

Cele mai noi

Trimite acest link pe