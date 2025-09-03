FACTURI de infarct la energie electrică. Bucureștenii sunt la limita răbdării: „De la 270 la 740 de lei. Foarte scump, nu știu unde o să ajungem”

Românii plătesc facturi tot mai mari la electricitate de câțiva ani. După majorarea TVA din august, facturile sunt literalmente uriașe. Acestea s-au dublat după dispariția plafonării care a fost introdusă în timpul guvernării Ciucă-Ciolacu.

Cu toate că România produce mai multă energie și o vinde la un preț mai mic, chiar negativ, importă 20% din consumul total. Românii nu mai știu de unde să scoată bani în timp ce Ministerul Energiei promite că va reduce prețurile cu 25% în 2026, prin introducerea unui preț de referință și a tarifelor dinamice. Însă, experții nu sunt la fel de optimiști.

Bucureștenii sunt speriați de facturile la energie

„În jur de 250-300 de lei. Luăm în calcul şi varianta să schimbăm furnizorul”, a spus o perosană pentru Observator News.

„740 de lei, de la 270 de lei, deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem cu toate cheltuielile”, se plânge altul.

„Ne e groază, când o veni factura”.

Reporter: „La cât vă aşteptaţi?”

Client: „La vreo 3 milioane şi.”

Reporter: „Până acum cât plăteaţi?”

Client: „Până într-un milion, mai mult nu”.

Politicienii sunt optimiști, dar experții sunt pesimiști

Ministerul Energiei spune însă că situaţia se va schimba și deja ar fi pregătit mai multe măsuri care ar urma să scadă preţurile.

„România, în perioada în care produce mai multă energie ajunge să vândă energia la un preţ foarte mic, chiar negativ, şi ajunge să importe 20% din consumul total. Avem o discrepanţă foarte mare între preţul din timpul zilei şi preţul la care importăm”, a spus Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

„Media plătită de un consumator din UE e de 1,28 lei pe kWh. În România suntem la 1,50. Ţinta e ca preţul din România să fie cu măcar 1% sub media europeană”, spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

„Nu avem deloc investiţii în stocare, nu avem capacitate de stocare. Centralele pe care le avem, care ar putea să producă seara, în speţă centralele pe cărbune produc foarte scump. Şi este mai rentabil să importăm energie, decât s-o producem în propriile centrale”, spune Corina Murafa, expert energie.

Potrivit datelor colectate de Antena 1, în primele cinci luni ale anului, România a exportat 5,7 milioane MWh, la un preţ mediu de 99,8 euro / MWh, și a importat 7,8 milioane MWh, la un preţ mediu de 113 euro/ MWh.

