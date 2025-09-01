FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori

Românii sunt tot mai revoltați din cauza facturilor uriașe la energie. Mulți dintre ei, disperați că nu au bani să le plătească, merg direct la sediile furnizorilor cu documentele în mână și cer explicații pentru sumele uriașe trecute pe hârtie.

Cei mai afectați sunt pensionarii, care susțin că veniturile lor nu mai fac față costurilor tot mai mari.

„O lipsă totală de comunicare din partea furnizorilor”

„Este o lipsă totală de comunicare din partea furnizorilor. În contract scrie clar: facturile se calculează pe baza indexului citit, autocitit, estimat sau reglementat. În realitate apar abuzuri”, se plânge un senior, la România TV, care a venit să ceară explicații de la furnizorii de electricitate.

„Am plătit în iunie o factură pentru 55 de kW, în valoare de 57 de lei. În iulie, pentru aceeași cantitate, m-am trezit cu o sumă de peste 150 de lei, pentru că au refacturat aceeași energie, dar la un alt preț. Cum e posibil așa ceva?”, povestește același personaj, care a venit să ceară lămuriri.

Oamenii reclamă că aceste recalculări și estimări fac imposibilă plata facturilor și cer autorităților să intervină.

În timp ce reprezentanții furnizorilor invocă „regularizări” sau „diferențe de consum”, românii spun că nu primesc explicații clare și că sunt puși să plătească tarife mult mai mari decât cele reglementate de stat.

Nemulțumirea tot mai mare se transformă într-un val de plângeri depuse în ultimele zile. Și, odată cu apropierea sezonului rece, există riscul ca problemele legate de plata facturilor să explodeze.

