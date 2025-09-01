Prima pagină » Actualitate » FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori

FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori

01 sept. 2025, 12:34, Actualitate
FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori

Românii sunt tot mai revoltați din cauza facturilor uriașe la energie. Mulți dintre ei, disperați că nu au bani să le plătească, merg direct la sediile furnizorilor cu documentele în mână și cer explicații pentru sumele uriașe trecute pe hârtie.

Cei mai afectați sunt pensionarii, care susțin că veniturile lor nu mai fac față costurilor tot mai mari.

„O lipsă totală de comunicare din partea furnizorilor”

„Este o lipsă totală de comunicare din partea furnizorilor. În contract scrie clar: facturile se calculează pe baza indexului citit, autocitit, estimat sau reglementat. În realitate apar abuzuri”, se plânge un senior, la România TV, care a venit să ceară explicații de la furnizorii de electricitate.

„Am plătit în iunie o factură pentru 55 de kW, în valoare de 57 de lei. În iulie, pentru aceeași cantitate, m-am trezit cu o sumă de peste 150 de lei, pentru că au refacturat aceeași energie, dar la un alt preț. Cum e posibil așa ceva?”, povestește același personaj, care a venit să ceară lămuriri.

Oamenii reclamă că aceste recalculări și estimări fac imposibilă plata facturilor și cer autorităților să intervină.

În timp ce reprezentanții furnizorilor invocă „regularizări” sau „diferențe de consum”, românii spun că nu primesc explicații clare și că sunt puși să plătească tarife mult mai mari decât cele reglementate de stat.

Nemulțumirea tot mai mare se transformă într-un val de plângeri depuse în ultimele zile. Și, odată cu apropierea sezonului rece, există riscul ca problemele legate de plata facturilor să explodeze.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât au ajuns să plătească unii dintre consumatori la factura de energie electrică. Ce costuri au fără prețul plafonat

Se lasă BEZNA peste USR! Partidul e dat în JUDECATĂ pentru că NU și-a achitat factura la energie electrică. La cât se ridică datoria

Peste 56.000 de români au cerut sprijinul de 50 lei pentru FACTURA la energie. Aproape jumătate, respinse. Din ce județe vin cele mai multe solicitări

Citește și

POLITICĂ Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
13:04
Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
ACTUALITATE Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
13:01
Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
ACTUALITATE SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
12:17
SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
POLITICĂ PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente
12:17
PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente
ACTUALITATE Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit
11:55
Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit
ACTUALITATE Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți. Cât plătești pentru un suvenir sau un borcan cu zacuscă
11:18
Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți. Cât plătești pentru un suvenir sau un borcan cu zacuscă
Mediafax
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și ele
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Nuțu Cămătaru zice că n-a amenințat oamenii că îi dă la lei. „Doar o istorie inventată”
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Mihaela Rădulescu, surprinsă în România la o lună după moartea lui Felix Baumgartner! Cum s-a afișat vedeta și cu cine a fost fotografiată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
De ce tot mai mulți copii se îndepărtează de părinți
EXTERNE Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
12:34
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
VIDEO Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
12:33
Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
SPORT Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”
11:51
Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”
EXTERNE Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei
11:39
Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei
VIDEO Președinta Comisiei Europene face o vizită militară la Constanța pe post de Feldmareșal al UE
11:31
Președinta Comisiei Europene face o vizită militară la Constanța pe post de Feldmareșal al UE