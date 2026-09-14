Pentru prima dată din decembrie 2022, prețul gazelor din Europa a depășit pragul de 1.000 de dolari pe 1.000 de metri cubi în tranzacțiile de luni, 14 septembrie, arată datele de la bursa ICE din Londra.

Prețul futures pentru luna octombrie la hub-ul TTF din Țările de Jos a crescut la 1.004 dolari pe 1.000 de metri cubi (84,07 euro/MWh). Prețurile spot ale gazelor de la principalele hub-uri de tranzacționare din Europa au depășit 1.000 de dolari pe 1.000 de metri cubi încă de săptămâna trecută.

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Incertitudinea și războaiele duc la scumpirea masivă a gazelor în Europa

The Wall Street Journal trage un semnal de alarmă că prețurile la gazele naturale în Europa sunt la cel mai crescut nivel de la prima parte a anului 2023, ca urmare a escaladării războiului din Orientul Mijlociu. Incertitudinea creată de impasul negocierilor dintre Rusia și Ucraina, precum și de reluarea atacurilor dintre SUA și Iran, este principalul factor care cauzează creșterile de prețuri la gaze.

Depozitele din mai multe țări europene au ajuns mai goale decât anul trecut, iar perspectivele pentru la iarnă sunt la fel de sumbre ca-n Ucraina, a cărei infrastructură energetică este vizată de bombardamentele Rusiei.

Cât de grav va fi afectată România

Fluxurile de gaze devin din ce în ce mai „sugrumate” din cauza conflictelor desfășurate în regiunile Mării Baltice, a Mării Roșii și a Golfului Persic. România, interconectată la piața gazelor din Europa (prin hub-urile CEGH din Austria și TTF din Țările de Jos) va fi puternic afectată. Sunt așteptate scumpiri majore și pentru consumatorii casnici, pentru industria alimentară, transport și HoReCa.

Șocul de preț extern, care se propagă rapid, influențează costurile de achiziție pentru furnizorii din România. La BRM, tranzacțiile cu gaze se fac la prețuri de 400-410 de lei/MWh, corespunzătoare unor tarife de 80 de euro/MWh, potrivit datelor ECONOMEDIA.RO.

Și țările din Asia vor fi afectate, a declarat analistul Norman Liebke:

„În Asia, se preconizează o iarnă mai rece din cauza fenomenului meteorologic El Nino, ceea ce ar putea însemna o cerere mai mare de GNL acolo. În Europa, unde nivelurile de umplere a depozitelor de gaze sunt scăzute, cererea de GNL va rămâne, de asemenea, ridicată, ceea ce va duce invariabil la preţuri mai mari”.

Sursa Foto: Shutterstock/Profimedia