Finalul mandatului lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara vine cu o serie de schimbări pregătite la nivelul companiilor aflate în subordinea Consiliului Local.

Potrivit sumarului proiectelor aferente convocării Consiliului Local Timișoara, administrația condusă de Dominic Fritz pregătește mai multe modificări în structurile de conducere ale societăților municipale. Mai exact, administrația Fritz vrea să numească membri noi în consiliul de administrație al societății care se ocupă de drumurile din Timișoara și care trebuie spus că are exclusivitate pe contractele din acest domeniu și în consiliul societății de transport public.

În timpul alianței cu PNL funcțiile de conducere s-au împărțit între cele două partide, însă după ce USR și-a instalat doi viceprimari cu votul PSD, USR a preluat șefia tuturor companiilor din subordinea Consiliului Local Timișoara, notează stiripesurse.ro.

Decizia ÎCCJ prin care Dominic Fritz și-a pierdut mandatul

Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar după ce a fost găsit în conflict de interese. Curtea Constituțională a anunțat în luna august că a respins obiecția de neconstituționalitate privind aplicarea de sancțiuni demnitarilor găsiți în trecut incompatibili sau în confilict de interese, ceea ce înseamnă că așa numitul „Amendament Fritz” trece de CCR și va produce efecte după promulgarea legii.

Noua prevedere legislativă introduce o consecință care poate afecta mandatul unui ales local aflat într-o asemenea situație.

Dominic Fritz spune că anticipatele reprezintă soluția la criza politică

Dominic Fritz spune că alegerile anticipate nu trebuie excluse ca soluție pentru criza politică. Liderul USR consideră că, dacă partidele responsabile de actuala situație nu ajung la un acord, atunci aceasta ar putea fi o opțiune. Totodată, Fritz critică ignorarea constantă a acestei variante și respinge o soluție politică alături de un partid pe care îl consideră „compromis” în fața alegătorilor români.

”Dacă nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală, cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor”, a mai spus Fritz.