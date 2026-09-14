România va beneficia de o finanțare de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru modernizarea liniei feroviare Brașov-Sighișoara, proiectul având o valoare totală estimată la aproximativ 2,25 miliarde de euro, potrivit datelor publicate luni, potrivit Mediafax.

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Investiția vizează modernizarea a aproximativ 113 kilometri de cale ferată, iar după finalizarea lucrărilor trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 km/h, în timp ce trenurile de marfă vor putea atinge 120 km/h. Proiectul este finanțat printr-un mix de fonduri europene, împrumutul BEI și contribuția bugetului de stat.

Până la 4 milioane de pasageri pe an

Potrivit estimărilor BEI, linia modernizată ar putea fi utilizată anual de aproximativ 4 milioane de pasageri și ar permite transportul a circa 6 milioane de tone de mărfuri.

Capacitatea infrastructurii ar urma să crească până la 29 de trenuri de pasageri și 22 de trenuri de marfă pe zi. Linia Brașov-Sighișoara face parte din coridoarele europene TEN-T Rin-Dunăre și Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee, iar modernizarea este considerată importantă pentru eliminarea unui punct de congestie și pentru îmbunătățirea conexiunilor României cu rețeaua feroviară europeană.

Proiectul include și instalarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), precum și modernizarea gărilor și stațiilor de pe traseu. Lucrările urmăresc inclusiv îmbunătățirea accesului pentru persoanele cu dizabilități și pentru cele cu mobilitate redusă.

Alexandru Nazare: Infrastructura poate atrage investiții private

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța economică a investiției și a susținut că dezvoltarea infrastructurii poate crea condiții favorabile pentru investiții private și pentru dezvoltarea regională.

„Investițiile de această amploare sunt esențiale pentru consolidarea potențialului economic pe termen lung al României”, a transmis ministrul, potrivit informațiilor publicate despre acordul de finanțare.

La rândul său, vicepreședintele BEI Ioannis Tsakiris a arătat că modernizarea va permite transportul mai eficient atât al pasagerilor, cât și al mărfurilor și va consolida legăturile României cu piețele europene.

Lucrările sunt deja în desfășurare

Tronsonul Brașov-Sighișoara face parte din proiectul mai amplu de modernizare a liniei Brașov-Simeria. Lucrările pe secțiunile Brașov-Apața, Apața-Cața și Cața-Sighișoara au început în 2020, iar finalizarea este estimată pentru perioada 2028-2029, în funcție de subsecțiune.

Finanțarea BEI de 630 de milioane de euro este destinată contribuției naționale necesare pentru proiect. În luna august, Guvernul aprobase memorandumul care permitea negocierea și semnarea contractului de finanțare cu banca europeană.

Pe lângă îmbunătățirea transportului de pasageri și marfă, modernizarea este considerată relevantă pentru conectivitatea europeană și pentru creșterea rezilienței infrastructurii de transport a României.