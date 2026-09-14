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PNL neagă discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: Nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers

Olga Borșcevschi
PNL neagă discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: Nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers
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În PNL nu s-a discutat și nu se discută despre suspendarea președintelui Nicușor Dan și nu există nicio așa-zisă „aripă” a partidului care să susțină un asemenea demers, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan. Reacția liberalilor vine după ce deputata PNL Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan, a susținut că o parte din liderii PNL ar lua în calcul să voteze suspendarea președintelui Nicușor Dan, informație despre care spune că a apărut „pe surse” în presă.

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PNL dezminte o informație lansată de pucista Alina Gorghiu

„Să fie foarte clar: În PNL nu s-a discutat şi nu se discută despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. Nu există nicio aşa-zisă «aripă» a partidului care să susţină un asemenea demers. Poziţia noastră este fermă: România nu are nevoie de o nouă criză politică provocată prin suspendarea preşedintelui. Un asemenea demers ar genera şi mai multă instabilitate”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

PNL dezminte și demisia lui Bolojan

El a precizat că „nu este însă deloc surprinzător că de câteva săptămâni asistăm la acelaşi mecanism de intoxicare a spaţiului public”.

„Ne vedem obligaţi să răspundem la tot soiul de informaţii false, aruncate pe surse de cei care au aruncat ţara în haos. Săptămâna trecută ni se spunea că Ilie Bolojan ar urma să demisioneze pentru a pune presiune pe preşedintele Nicuşor Dan. Acum ni se spune că o „aripă” a PNL ar susţine suspendarea preşedintelui, tot ca formă de presiune. Niciuna dintre aceste poveşti nu are legătură cu realitatea. Sunt subiecte create artificial, menite să distragă atenţia de la ceea ce devine tot mai evident: alianţa de facto PSD-AUR”, a mai spus deputatul PNL.

„Disperare” şi „fake news”

Potrivit purtătorului de cuvânt al partidului, „toate aceste încercări arată, de fapt, disperarea PSD şi capacitatea lor de a crea, alimenta şi promova dezinformare şi fake news, în detrimentul intereselor românilor”.

„România are nevoie de stabilitate şi de soluţii, nu de crize politice inventate sau provocate. PNL va continua să acţioneze responsabil, ca parte a soluţiei pentru România”, a adăugat Ionel Bogdan.

Și parlamentarul PNL Vasile Blaga a precizat luni că în PNL nu a avut loc nicio discuție privind suspendarea președintelui Nicușor Dan, precizând că informațiile în acest sens sunt „șopârle”

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