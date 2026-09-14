Salvamontiștii din mai multe județe au reușit să recupereze, după o intervenție care a durat 34 de ore, trupul neînsuflețit al turistului polonez care a căzut de la 200 de metri, în zona Vârful Mircii din Munții Făgăraș.

Potrivit Salvamont Argeș, misiunea începută sâmbătă după-amiază s-a desfășurat doar terestru, deoarece intervenția elicopterului a fost imposibilă din cauza ceții și a rafalelor de vânt puternice și s-a încheiat în noaptea de duminică spre luni.

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„După 34 de ore de luptă epuizantă cu muntele și condițiile meteo nefavorabile, o noapte dormită pe munte, salvatorii montani ai Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Argeș, au reușit azi-noapte, la ora 01:30, să coboare de pe munte trupul neînsuflețit al turistului decedat în zona Vârfului Mircii. A fost o operațiune de o dificultate extremă ce a necesitat tehnici specifice de lansare și transport montan și care a mobilizat absolut toate forțele Salvamont Argeș și Salvamont Sibiu”, a transmis Salvamont Argeș într-o postare pe Facebook.

De asemenea, salvamontiștii au transmis că s-a încercat inclusiv extragerea aeriană, cu ajutorul unui elicopter SMURD de la POA Brașov, însă ceața și rafalele puternice de vânt au făcut imposibilă abordarea zonei pe calea aerului. Astfel, salvamontiștii au fost obligați să facă întreaga evacauare pe cale terestră, în condiții extrem de dure.

Turistul a murit după ce a căzut de la 200 de metri