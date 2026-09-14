Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a comentat atacul de duminică asupra trenului din Ucraina. Obiectivul lovit de ruși se afla în proximitatea unui tren utilizat de fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, aflat în vizită în regiune.

În cadrul unei conferințe de presă de la Bruxelles, Rutte a precizat că atacul a arătat „cât de disperat a ajuns Putin”.

Șeful NATO a adăugat că Rusia devine „din ce în ce mai nesăbuită” pe măsură ce își continuă „războiul teribil împotriva Ucrainei”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a primit, astăzi, pe prim-ministrul Sloveniei Janez Janša la un prânz de lucru la sediul alianței din Bruxelles. Cei doi au discutat despre continuarea sprijinului pentru Ucraina și creșterea cheltuielilor pentru apărare.

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Downing Street califică atacul rus drept „imprudent și periculos”

Atacul rus asupra căilor ferate ucrainene de ieri a fost „imprudent și periculos”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.

Atacurile de acest gen „subliniază amenințarea mai amplă” pe care o reprezintă Rusia, a spus purtătorul de cuvânt în cadrul unei întâlniri cu presa.

La rândul său, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat luni, în marja Summitului Arctic din Finlanda, ca răspuns la atac, că „este clar că scopul acestui atac a fost de a speria țările occidentale să nu sprijine Ucraina, să nu meargă în Ucraina pentru a-și arăta sprijinul”. De asemenea, ea a cerut susținătorilor Kievului să facă opusul.

Europa trebuie să demonstreze că nu se va lăsa „intimidată” în sprijinul acordat Ucrainei, a declarat șefa diplomației UE.

„Cred că întrebarea care se pune pentru noi este: ce învățăm din acest mesaj?” „Cred că ar trebui să procedăm exact invers. Ar trebui să arătăm că suntem alături de Ucraina și că nu ne lăsăm intimidați, pentru că, altfel, știi, Rusia va obține pur și simplu ceea ce își dorește, și anume supunerea Ucrainei.”

Mai mulți liderii europeni au condamnat, luni, atacurile Rusiei. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că scopul atacurilor era „să-i intimideze pe europeni, să-i descurajeze și, mai presus de toate, să-i dezbine”.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că, drept răspuns la recentele atacuri rusești asupra teritoriului ucrainean, foarte aproape de granița cu Polonia, se pregătește să consolideze securitatea în fața a ceea ce a descris drept o „escaladare“ din partea Moscovei.

„Nu putem exclude faptul că această escaladare va afecta teritoriul nostru“, a avertizat el, după ce dronele rusești au atacat și o benzinărie din apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Iagodzin, care a trebuit să fie evacuată.

Reamintim că Rusia a lansat duminică un atac cu dronă asupra unui tren aflat la doar câțiva kilometri de granița ucraineno-poloneză. Drona a lovit locomotiva unui tren de pasageri cu 206 pasageri, care călătorea de la Kiev la Varșovia. Nu au fost raportate decese sau răniți.

Cu puțin timp înainte de atac, un tren care transporta mai mulți înalți oficiali europeni, diplomați, oameni de știință și consilieri în domeniul securității pentru a participa la o conferință internațională la Kiev a traversat granița ucraineno-poloneză. Printre aceștia se număra și fostul prim-ministru britanic Boris Johnson, care a condamnat atacul asupra rețelei X.

Potrivit ziarului Guardian, Căile Ferate Ucrainene au anunțat că „este foarte posibil ca ținta acestei drone rusești să fi fost tot un tren diplomatic, care a plecat din gară mai devreme decât era planificat din cauza ajustării continue a orarelor din cauza amenințării constante a atacurilor rusești”.

Trenul care îi transporta pe fostul prim-ministru britanic Boris Johnson și pe fostul șef al CIA, David Petraeus, și care circula înainte de ora prevăzută, ar fi putut fi ținta atacului cu drona rusă, a declarat Compania Feroviară Ucraineană.

Kievul a numit atacul asupra locomotivei o dovadă că președintele rus Vladimir Putin reprezintă o amenințare tot mai mare pentru Europa.

Reacția Moscovei

Kremlinul a reiterat, luni, că atacul rusesc cu drone asupra unui tren de pasageri, duminică, în apropierea frontierei cu Polonia, a avut loc pe teritoriul ucrainean, lucru pe care armata rusă va continua să facă.