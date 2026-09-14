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Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat

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Ilie Bolojan bifează cel mai longeviv mandat de premier interimar din politica postdecembristă. Deși pare greu de înlăturat de la Palatul Victoria și reasigură că este responsabil, scaunul liderului liberal începe să se clatine, a afirmat jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de luni. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Chestionat de moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, dacă Bolojan este dornic să mențină blocajul politic, care a depășit 4 luni, cunoscutul jurnalist și scriitor a observat că invocarea unei soluții tehnocrate de către premierul demis este doar o diversiune.

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Cristoiu: A încercat o șmecherie și n-a ținut

Mai mult, a punctat Ion Cristoiu, declarațiile lui Ilie Bolojan că încearcă să găsească o soluție sunt o temporizare a crizei de timp în care se află. În realitate, acesta a început să simtă pericolul de a se prăbuși în sondaje dacă mai stă mult la Palatul Victoria.

Domnule Cristache, eu n-aș lua în serios acest… El este ca și Nicușor Dan, da? Este într-o situație și mai gravă. Bolojan începe să scadă dramatic în sondaje dacă rămâne. Și atunci a încercat o șmecherie și n-a ținut. Culmea, el este prizonerul funcției. Așa. N-are nici el tărie, că dacă avea tărie, demisiona în 23 aprilie. Normal era măcar el… Pentru că mă acuză lumea că mă lipesc de scaun…” Pentru că fiecare zi care trece cu el acolo, nemaiavând friptură, înseamnă moartea PNL”.

Bolojan va deconta în fața românilor

Din perspectiva cunoscutului analist politic, fiecare zi în care mai rămâne în Guvern poate avea efecte nefaste pentru popularitatea lui Bolojan.

Adică românii, așa sunt oamenii, la un moment dat vor spune, măi, dar de ce trăim noi rău? Păi din cauza lui. Adică deja e mult. Și atunci a încercat prostia asta. A fost o chestie a disperării. Scade în sondaje, pe zi ce trece. Cred că este și undeva o chestie de șiretenie a lui Nicușor Dan să-l țină. Pentru că fiecare zi care stă acolo, statuia lui intră în nisip. Nu merge. Gata, s-a terminat”.

Criza se adâncește

Invitatul a mai remarcat că oamenii întotdeauna au nevoie de un țap isppășitor.

Popoarele caută întotdeauna țapi ispășitori. De vină sunt mașonii, de vină sunt, la nivel de populație, cu rușii și s-a terminat. De vină sunt ucraineni, de vină sunt evreii. În cazul de față, este clar că criza se adâncește. Rămânerea acestei țări, chiar cu guvernul acesta demis,o paralizie a întregii administratii.

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