Prima pagină » Actualitate » Ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă sunt oprite. Cât timp vor rămâne locuitorii fără apă caldă

Ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă sunt oprite. Cât timp vor rămâne locuitorii fără apă caldă

Ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă sunt oprite. Cât timp vor rămâne locuitorii fără apă caldă
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Locuitorii din Cernavodă vor rămâne fără apă caldă după oprirea ambelor reactoare de la CNE Cernavodă. Reprezentanții companiei au anunțat autoritățile locale că furnizarea apei calde nu va mai putea fi asigurată timp de aproximativ patru săptămâni.

Unitatea 1 a intrat în oprire planificată

Potrivit informațiilor transmise de conducerea Nuclearelectrica, Unitatea 1 a centralei a intrat în oprire planificată începând cu data de 10 mai 2026. Desincronizarea de la Sistemul Energetic Național a avut loc la ora 11:00, conform programului stabilit pentru lucrările de mentenanță.

În același timp, Unitatea 2 rămâne închisă după ce s-a deconectat automat de la rețea în seara de 4 mai, în urma unei disfuncționalități apărute la un izolator. Reprezentanții companiei au precizat că reactorul va rămâne oprit pentru efectuarea unor lucrări suplimentare.

Centrala Nucleară Cernavodă

Furnizarea apei calde, suspendată pentru patru săptămâni

Odată cu oprirea celor două reactoare, orașul Cernavodă rămâne fără apă caldă. Autoritățile locale au fost informate că, începând din 10 mai, nu mai pot fi asigurate condițiile necesare pentru furnizarea acestui serviciu.

Una dintre variantele analizate ar fi fost menținerea furnizării agentului termic pentru a permite continuarea livrării apei calde. Totuși, temperaturile ridicate din această perioadă nu permit legal furnizarea căldurii.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
SĂNĂTATE Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
12:40
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
EMISIUNI Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
12:30
Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
EVENIMENT Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul
12:28
Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Prins de radar cu 81 km/h în localitate? Acest indicator rutier te poate scăpa de amendă sau te lasă 3 luni fără permis
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
SĂNĂTATE Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
12:33
Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
REACȚIE Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina
12:25
Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan
12:14
Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan
ACTUALITATE Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor”
12:00
Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
11:57
Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”

Cele mai noi

Trimite acest link pe