Joi s-a împlinit un an de la asasinarea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat pe campusul Universității Utah Valley, în 2025.

De-a lungul carierei sale de activist politic, Kirk a devenit cunoscut pentru dezbaterile cu adversarii săi ideologici, în special în campusurile universitare, unde își confrunta public criticii și susținătorii cu opinii diametral opuse.

De la dezbateri universitare și podcasturi până la discursuri politice de amploare națională, acestea sunt câteva dintre cele mai memorabile momente în care Charlie Kirk și-a exprimat convingerile și a intrat în dialog cu cei care îl contestau.

1. Dezbaterea Politicon cu Hasan Piker

În timpul unei dezbateri Politicon din 2018 cu streamerul Hasan Piker, care a lucrat anterior pentru „The Young Turks”, Kirk l-a criticat pe acesta pentru promovarea unor politici socialiste, susținând că Piker nu era dispus să își pună propriile resurse la bătaie și să trăiască potrivit principiilor pe care le promova.

„Trăiesc ceea ce practic. Sunt un capitalist al pieței libere”, a spus Kirk. „Angajez oameni. Mi-am asumat un risc. Am propria mea afacere la început de drum. În fiecare zi pun în practică ceea ce predic. El vrea ca alți oameni să contribuie la ceea ce consideră el a fi o idee bună, ceea ce consideră că va face lumea un loc mai bun. Ai libertatea de a trăi ca socialist. Du-te și fă-o, Hasan. Ce te oprește?”

2. De ce mergea Charlie Kirk în campusurile universitare

În timpul uneia dintre numeroasele sale dezbateri din campusurile universitare, în 2024, Kirk a fost întrebat de un student dacă nu se simte „naiv” să dezbată cu studenți, având în vedere că el însuși avea 30 de ani.

Kirk a explicat că motivul pentru care merge în universități este tocmai acela de a discuta cu generația care urma să aibă un rol important în viitorul politic al Statelor Unite.

„Așa că eu votez și tu votezi. Așadar, vorbesc cu alegătorii acestei țări care vor determina viitorul civilizației occidentale. Asta fac și eu aici”, a spus Kirk.

3. „Microfon deschis” pentru adversari

În cadrul unei alte dezbateri din 2024, Kirk a fost confruntat de un student care l-a acuzat că este „fascist”. În replică, Kirk i-a cerut acestuia să indice o convingere a sa care ar putea fi considerată „fascistă”.

„Sunt un fascist atât de rău încât le permit celor care nu sunt de acord cu mine să vorbească cu mine timp de două ore fără întrerupere. Sunt un fascist îngrozitor”, a glumit Kirk.

4. „Acesta este feminismul”

În 2025, Kirk i-a surprins pe gazdele podcastului „The Iced Coffee Hour” după ce a afirmat că un bărbat nu ar trebui să lase o femeie să plătească pentru o întâlnire, chiar dacă intenționează să se căsătorească cu ea.

Întrebat dacă nu ar considera un gest frumos ca o femeie să plătească pentru o întâlnire, Kirk a respins ideea și a susținut că rolul bărbatului este acela de a asigura întreținerea familiei.

„Acesta este feminismul. Feminismul înseamnă să fii atât de independentă”, a spus Kirk. „Nu este un gest frumos. Ești tu care încerci să fii egalitară. Nu. Tu, ca femeie, ar trebui să vrei să fii întreținută. De fapt, ar trebui să ai așteptarea ca tu, ca femeie, să fii atât de importantă, atât de critică, atât de necesară și frumoasă, încât nici măcar nu ar trebui să fie o întrebare.”

5. „Club Random” cu Bill Maher

Cu doar câteva luni înainte de moartea sa, Kirk a fost invitat în podcastul „Club Random”, prezentat de Bill Maher. Cei doi au discutat despre mai multe subiecte, inclusiv despre existența lui Dumnezeu.

Maher, care este cunoscut pentru pozițiile sale ateiste, a afirmat că „nimeni nu știe” dacă Dumnezeu există.

„Speri că te înșeli? Aceasta este cea mai importantă întrebare”, l-a întrebat Kirk. „Aceasta este o întrebare grozavă”, a răspuns Maher. Kirk a continuat: „Speri că există un rai?” „Sper că vor descoperi cum pot trăi pentru totdeauna. Îmi place aici cu tine, Charlie, bând asta și fumând iarbă”, a răspuns Maher.

6. Dezbaterea „Înconjurat” de la Jubilee

În 2024, Kirk a participat la seria „Înconjurat” a platformei Jubilee, în cadrul căreia a fost pus față în față cu 25 de studenți liberali.

La începutul dezbaterii, unul dintre participanți l-a întrebat ce ar trebui să se întâmple în cazul în care o femeie dezvoltă o complicație gravă în timpul sarcinii.

Kirk a indicat nașterea prin cezariană ca posibilă soluție, ceea ce a generat o reacție din partea studentei cu care discuta, care a recunoscut că nu era familiarizată cu procedura.

„Cezariană… este o cezariană. Se face o incizie… se pune chiar sub buric și se naște copilul, iar în felul acesta femeia nu trebuie să nască. Tehnic vorbind, este o naștere, dar este mult mai sigură. Deci, de fapt, este mai sigură decât o procedură de avort.”

7. Dezbaterea de la Universitatea Oxford

Una dintre ultimele apariții publice de mare amploare ale lui Kirk înainte de moartea sa a avut loc la Universitatea Oxford, în august 2025.

Înainte de a-și susține argumentele, Kirk a criticat un student pentru ceea ce el a considerat a fi afirmații inexacte despre președintele Donald Trump, inclusiv afirmația potrivit căreia acesta ar fi deportat cetățeni americani.

„Îți dau 1.000 de lire sterline chiar acum. Dacă ai putea să-mi spui cetățeanul american care a fost deportat sub Donald Trump. Ai spus asta de două ori. Cetățeanul american care a fost deportat sub Donald Trump. Poate cineva să-mi spună, 1.000 de lire sterline? Ți le dau chiar acum”, a spus Kirk.

El a continuat:

„A fost o minciună. Ar trebui să știi mai bine de atât. Du-te la Oxford.”

8. Mesajul său despre credința în Dumnezeu

Credința creștină a ocupat un loc important în discursurile lui Charlie Kirk, iar mesajul Evangheliei a fost unul dintre cele pe care le-a repetat în aparițiile sale publice.

Într-unul dintre aceste discursuri, Kirk a vorbit despre păcat, judecata divină, sacrificiul lui Iisus Hristos și conceptul creștin al harului.

„Pentru cei dintre voi care încă nu sunteți credincioși, este foarte simplu. Veți avea o dată de judecată, vom muri cu toții și veți întâlni cu toții judecătorul suprem al universului. Dreptatea înseamnă să primești ceea ce meriți, adică să ajungi într-un loc nu prea bun. Suntem cu toții păcătoși și cu toții suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar, datorită crucii, un Dumnezeu perfect și iubitor care a venit în formă umană, trup uman, a trăit o viață perfectă și a murit pentru noi, ca noi să putem trăi veșnic.”

Kirk a rezumat mesajul Evangheliei prin expresiile „Iisus care mi-a luat locul”, „El pentru mine”, „ispășire substitutivă” și, într-un singur cuvânt, „har”.

„Harul nu se câștigă. Este dat de un Dumnezeu care te iubește și vrea să petreacă eternitatea cu tine. Este cea mai importantă decizie pe care o poți lua în viața ta. Iată-mă. Dumnezeu să vă binecuvânteze.”

9. Dezbaterea despre avort

În timpul unui alt eveniment din 2025, Kirk a intrat într-o dezbatere aprinsă cu un student pe tema avortului. În cadrul discuției, el a comparat numărul avorturilor cu Holocaustul și a pus sub semnul întrebării diferența morală dintre un copil nenăscut și un evreu ucis la Auschwitz.

„Sunt 45 de milioane de bebeluși. Este de aproape opt ori mai rău decât Holocaustul. Care este diferența morală dintre un bebeluș mic în pântece și un evreu adult care a fost ucis la Auschwitz? Care este diferența morală?”, a întrebat Kirk. „Unul este mai în vârstă?”, a continuat el. Studentul i-a răspuns: „Unul este o persoană.” „Ce specie este bebelușul din pântece?”, a întrebat Kirk. „Este un om”, a răspuns studentul. „Prin urmare, ar trebui să aibă drepturi ale omului”, a concluzionat Kirk.

10. Convenția Națională Republicană din 2024

Kirk a urcat pe scena Convenției Naționale Republicane din 2024, unde a vorbit în sprijinul candidaturii lui Donald Trump pentru un nou mandat la Casa Albă.

În discursul său, Kirk s-a adresat în special publicului tânăr și membrilor Generației Z, susținând că declinul economic și social al Statelor Unite nu este inevitabil, ci rezultatul unor alegeri politice care pot fi schimbate.