AGRICULTURĂ Dezastru în “patria verzei”. În cel mai mare bazin legumicol din Dâmbovița, 1 kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani. Un producător face îndemn la unitate în negocierea prețului
09:48, 11 Oct 2026
O garsonieră de 16 metri pătrați din cartierul Rahova (sector 5) a fost scoasă la vânzare cu doar 13.000 de euro (ușor peste 69.000 de lei).
Garsoniera situată în Rahova are o suprafață de 16 mp și se află la etajul 4, într-un bloc cu regim de înălțime P+4.
Locuința este mobilată și utilată, pregătită pentru noii proprietari.
Zona beneficiază de acces facil la transportul public, restaurante, centre comerciale și alte facilități urbane, ceea ce face din această garsonieră o alegere excelentă pentru un stil de viață confortabil și echilibrat sau pentru o investiție sigură.
Comisionul de intermediere este de 0% din prețul de tranzacție.
Sursa foto: Storia