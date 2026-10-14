O garsonieră de 16 metri pătrați din cartierul Rahova (sector 5) a fost scoasă la vânzare cu doar 13.000 de euro (ușor peste 69.000 de lei).

Garsoniera situată în Rahova are o suprafață de 16 mp și se află la etajul 4, într-un bloc cu regim de înălțime P+4.

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Locuința este mobilată și utilată, pregătită pentru noii proprietari.

Zona beneficiază de acces facil la transportul public, restaurante, centre comerciale și alte facilități urbane, ceea ce face din această garsonieră o alegere excelentă pentru un stil de viață confortabil și echilibrat sau pentru o investiție sigură.

Comisionul de intermediere este de 0% din prețul de tranzacție.

Sursa foto: Storia