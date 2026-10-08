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Noul Cod al Urbanismului: Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele / Pot monta centrale termice, pergole și aparate de aer condiționat fără să mai ceară autorizație de construire de la Primărie

Noul Cod al Urbanismului: Mai puțină birocrație pentru orădenii care își modernizează locuințele / Pot monta centrale termice, pergole și aparate de aer condiționat fără să mai ceară autorizație de construire de la Primărie
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Mai puțină birocrație pentru orădenii care își renovează sau modernizează locuințele. Noul Cod al Urbanismului permite realizarea mai multor lucrări fără autorizație de construire, în timp ce pentru alte intervenții este suficientă o notificare către Primărie. În Centrul Istoric al orașului Oradea se aplică însă reguli speciale, iar unele lucrări necesită și acordul Direcției Județene pentru Cultură Bihor.

Primăria Oradea a explicat modul în care se aplică în municipiu noile proceduri introduse prin Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, transmite ebihoreanul.ro.

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Ce lucrări pot fi făcute fără autorizație în Oradea

În afara zonelor protejate, proprietarii pot executa fără autorizație o serie de lucrări de întreținere și modernizare a locuințelor.

Printre acestea se numără reparațiile la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori și terase, cu condiția să nu fie modificată forma acestora. De asemenea, sunt permise înlocuirea tâmplăriei interioare și, în anumite condiții, a celei exterioare, reparațiile la tencuieli, zugrăveli și alte finisaje, precum și intervențiile la instalațiile interioare.

Fără autorizație pot fi montate și sisteme locale de încălzire, preparare a apei calde, climatizare și contorizare. În aceeași categorie intră terasele exterioare demontabile și pergolele amplasate în interiorul proprietății, precum și anumite ziduri de sprijin și scări de acces la parter.

Panourile fotovoltaice se montează cu înștiințare

Și proprietarii care instalează sisteme fotovoltaice sau panouri solare pentru consum propriu beneficiază de o procedură simplificată.

Proprietarii prosumatori le pot amplasa pe clădiri, anexe sau pe teren, fără autorizație de construire, însă trebuie să înștiințeze în prealabil administrația publică locală și să respecte condițiile tehnice și legislația în vigoare.

Ce lucrări necesită notificarea Primăriei

O altă categorie este reprezentată de lucrările pentru care nu mai este necesară autorizația, dar proprietarul trebuie să transmită o notificare.

Aici intră realizarea unor împrejmuiri noi prin desființarea celor existente, schimbarea acoperișului păstrând aceeași formă sau ridicarea acestuia cu cel mult 50 de centimetri, cu respectarea regulilor urbanistice.

Prin notificare pot fi amenajate mansarde în podurile existente ale caselor unifamiliale, dacă nu sunt necesare consolidări și nu se modifică volumetria generală a clădirii. Procedura se aplică și pentru renovarea sau extinderea unor bucătării și băi, închiderea logiilor și balcoanelor și anumite recompartimentări ale pereților nestructurali.

Tot prin notificare pot fi realizate anumite schimbări de destinație, precum și grupuri sanitare sau camere tehnice de maximum 25 de metri pătrați.

Pentru aceste lucrări sunt necesare cererea-tip, proiectul tehnic de execuție cu conținut simplificat și, după caz, studiile, avizele sau expertizele prevăzute de lege. Taxa este de 50% din taxa de autorizare.

Reguli speciale pentru Centrul Istoric din Oradea

În Centrul Istoric, lucrurile sunt mai complicate. Zona este protejată, astfel că anumite lucrări sunt supuse unor reguli suplimentare.

Proprietarii trebuie să notifice atât Primăria, cât și Direcția Județeană pentru Cultură Bihor și să obțină acordul scris al acesteia pentru lucrările prevăzute de lege.

De exemplu, reparațiile minore la finisajele exterioare sau repararea și înlocuirea tâmplăriei exterioare, cu păstrarea materialului, formei, culorii, texturii și dimensiunilor, intră sub această procedură atunci când sunt realizate la monumente istorice sau la clădiri cu valoare arhitecturală ori istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate.

Ce poate fi amplasat cu aviz, fără autorizație

Noul Cod al Urbanismului permite și amplasarea anumitor dotări pe baza unui aviz de amplasare, fără autorizație de construire.

Sunt vizate rastelele pentru biciclete și trotinete, stațiile de încărcare pentru mașini electrice, sistemele pentru colectarea deșeurilor reciclabile, toaletele ecologice mobile, tonetele pentru presă, cărți și flori, automatele pentru servicii de curierat, anumite rulote și automate de vânzare.

Pe baza aceluiași tip de aviz pot fi realizate unele amenajări temporare pentru spectacole, concerte, târguri, expoziții, activități de alimentație publică, patinoare sau parcuri de distracții.

La intrarea în vigoare a noului Cod, pe 25 august, Primăria Oradea a suspendat temporar procesarea actelor de urbanism pentru actualizarea procedurilor. Primirea solicitărilor pentru certificatele de urbanism a fost reluată la începutul lunii octombrie, după mai bine de o lună de blocaj.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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