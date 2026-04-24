Noul „Rai imobiliar” din România: Orașul în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€ acum, în aprilie 2026

O ofertă greu de refuzat într-un oraș pe malul Dunării. În Zimnicea, o localitate parcă dispărută de pe harta României, nu numai de pe piața imobiliarelor, un apartament de trei camere poate fi achiziționat cu numai 15.000 de euro.

La acest preț puteți deveni fericitul posesor al unui loc de parcare de 12 metri pătrați într-unul din marile orașe ale României. Cluj, Iași sau București.

Zimnicea pare un oraș uitat de lume. Dar nu este așa. Locul are un farmec aparte, fiind localizat pe malul Dunării. Este relativ aproape de București, dar și ami aproape de Bulgaria. Nici până la Mare nu faci mult. Cel face netractiv este lipsa oportunităților de afaceri și serviciilor sociale private, școli sau spitale. Nici la capitolul teatre sau muzee nu stă prea bine.

Veniturile sunt pe măsura dezvoltării economice precare, de unde și acest preț „atractiv”, greu de refuzat.

