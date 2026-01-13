Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp

Piața imobiliară din România începe anul 2026 cu prețuri în creștere, dar există și o prudență vizibilă din partea cumpărătorilor și dezvoltatorilor. De departe, orașul Cluj-Napoca rămâne cel mai scump în ceea ce privește achizițiile rezidențiale, cu peste 3.000 euro/mp, în timp ce Iașiul oferă cele mai accesibile apartamente noi, menținându-se sub pragul de 2.000 euro/mp.

Conform unei analize realizate de Imobiliare.ro, perioada de tranzacţionare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună şi benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului şi a istoricului de livrări, până la verificarea documentaţiei, a etapizării proiectului şi a perspectivelor reale de închiriere sau revânzare.

„Creşterea preţurilor ar putea fi mai lentă în 2026. Cel mai probabil, piaţa se va aşeza după primul trimestru. Românii au cheltuieli mai mari şi au nevoie de timp pentru a se adapta la noua realitate, ceea ce va duce, pentru unii, la amânarea deciziei de cumpărare. Ulterior, numărul tranzacţiilor ar putea creşte treptat”, estimează directorul de marketing Daniel Crainic.

Cumpărătorii au parte de cele mai accesibile apartamente noi în Iaşi, acesta fiind singurul mare oraş din ţară unde preţul mediu se menţine sub 2.000 de euro/mp util. La polul opus, cele mai scumpe apartamente noi din România pot fi găsite în Cluj-Napoca, dar preţurile au crescut în ultimul an pe plan local cel mai puţin (+5%). Cele mai semnificative majorări (+17%) au putut fi observate, în schimb, atât pe segmentul nou, cât şi pe cel vechi, în Bucureşti.

Localitatea unde apartamentele vechi s-au scumpit mai rapid decât cele noi

În Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca – apartamentele vechi s-au scumpit într-un ritm mai alert decât cele noi în ultimele 12 luni. În Braşov, preţurile apartamentelor noi au fost cele care au înaintat mai rapid.

Piaţa rezidenţială din Cluj-Napoca se menţine, la începutul lui 2026, cea mai scumpă din România pentru cumpărătorii de locuinţe. În cazul apartamentelor noi a fost depăşit pragul de 3.300 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluţia pieţei rezidenţiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din ţară.

Dar avansul observat în ultimul an în cazul preţurilor apartamentelor noi din Cluj-Napoca a fost cel mai lent înregistrat în rândul marilor oraşe din ţară, mai exact cu doar 5%.

Locuinţele vechi, aflate în blocuri finalizate înainte de anul 2000, s-au scumpit într-un ritm mult mai alert în acelaşi interval de timp. Este vorba despre un avans cu 11%, până la valoarea medie de 3.227 euro/mp util.

Cu cât s-a scumpit preţul unui apartament nou în Braşov

La Braşov, apartamentele noi se scumpesc într-un ritm mai alert decât cele vechi. Astfel, preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Braşov a ajuns până la începutul lunii ianuarie la 2.698 euro/mp util, după un avans cu 2% în decembrie, al doilea cel mai mare din ţară, după cel înregistrat în Capitală.

În ultimele 12 luni, oraşul de la poalele Tâmpei a fost unul dintre cele trei în care preţurile locuinţelor noi au atins un ritm de creştere de 11%. dar majorări similare au putut fi observate în Iaşi şi în Timişoara, conform Indicelui Imobiliare.ro.

În cazul apartamentelor vechi, preţul mediu solicitat cumpărătorilor de către proprietari a avansat în acelaşi interval de timp cu 9%, ajungând înainte de începutul acestui an la valoarea de 2.166 euro/mp util.

În Capitală, dezvoltatorii şi proprietarii cresc preţurile mai mult decât în celelalte oraşe. Cumpărătorii au ajuns să achite, în medie, 2.500 euro/mp util pentru un apartament nou în Bucureşti.

Doar pe parcursul lunii decembrie s-a înregistrat pe acest segment al pieţei rezidenţiale locale un avans cu 3% la nivelul preţurilor, cel mai rapid din marile centre urbane ale ţării.

Scumpiri cu 17% au putut fi observate în ritm anual, atât în cazul locuinţelor noi, cât şi în cazul celor vechi. Acestea din urmă se menţin, însă, mai accesibile fiind listate la vânzare cu un preţ mediu de 2.159 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro.

Timişoara e pe locul 4, în topul celor mai scumpe apartamente din ţară

Preţurile solicitate pentru apartamentele noi din Timişoara s-au menţinut în ultima lună a anului trecut la un nivel stabil. Aici, în medie, cumpărătorii trebuie să achite 2.131 euro/mp util pentru a face o astfel de achiziţie, fapt ce plasează oraşul de pe Bega pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe din ţară.

Diferenţele dintre sumele solicitate pentru locuinţele nou finalizate şi cele aflate în blocuri vechi sunt unele dintre cele mai semnificative înregistrate în principalele oraşe din ţară analizate de Imobiliare.ro. Doar în Braşov şi în Bucureşti ecartul este şi mai mare.

În medie, apartamentele vechi sunt scoase la vânzare cu 1.820 euro/mp util, cel mai mic preţ solicitat pe acest segment de piaţă în marile oraşe. Totuși, ultimul an a adus un avans cu 12% al preţurilor locuinţelor vechi, puţin mai mare faţă de cel înregistrat în cazul apartamentelor noi (11%).

Preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Constanţa a ajuns la 2.058 euro/mp util, , după un avans cu 6% în ultimul an. Doar în Cluj-Napoca locuinţele de pe acest segment de piaţă s-au scumpit într-un ritm mai lent (5%), potrivit Agerpres.

Creşteri mai consistente au fost înregistrate pe piaţa veche, mai exact cu 13%. Doar în Capitală apartamentele vechi s-au scumpit mai rapid în acelaşi interval de timp, iar locuinţele aflate în blocuri finalizate până în anul 2000 ajung pe piaţă cu un preţ mediu de 1.916 euro/mp util.

Chiar şi după o majorare cu 11% a preţului mediu solicitat în ultimul an, apartamentele noi din Iaşi continuă să fie cele mai accesibile pentru cumpărătorii interesaţi de realizarea unei achiziţii imobiliare într-unul dintre marile oraşe din ţară.

În acest moment, astfel de locuinţe sunt disponibile pe piaţă cu un preţ mediu de 1.972 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro.

Un avans similar a putut fi observat, în acelaşi interval de timp, şi pe piaţa veche, unde apartamentele au ajuns să fie scoase la vânzare cu un preţ mediu de 1.904 euro/mp util, se mai arată în analiza citată.

