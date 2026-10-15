Orange România vinde Palatul Telefoanelor, primul „zgârie-nori” al Bucureștiului, pe Calea Victoriei, unde Dedeman, AFI, Hagag și One United au investit sute de milioane de euro. Ce s-ar putea întâmpla cu clădirea Art Deco, pe viitor

Pe piața imobiliară high street de pe Calea Victoriei intră un activ greu de egalat ca valoare istorică: Palatul Telefoanelor, clădirea Art Deco de la numărul 35, considerată la inaugurarea din 1933 un adevărat „zgârie-nori”, pe modelul celor din New York, scrie Ziarul Financiar.

Orange România, proprietarul clădirii, a scos Palatul Telefoanelor la vânzare la un preț net de 25,87 milioane euro, potrivit anunțului de pe platforma companiei dedicată activelor imobiliare.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Proprietatea are 2.252 mp de teren intravilan în total, din care 1.953 mp la adresa Calea Victoriei nr. 35 şi 299 mp pe strada Matei Millo nr. 5A. Clădirea are regim de înălţime 2SĂPĂMĂ11E, o suprafaţă construită la sol de 1.760 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 11.764 mp. Preţul cerut înseamnă circa 2.200 de euro pe metru pătrat construit. În anunţ, clădirea apare ca imobil mixt, cu funcţiuni comerciale, de birouri şi tehnice.

Decizia vine la mai puțin de doi ani după ce Orange a redeschis clădirea, în noiembrie 2024. Planul era la acea vreme reunirea echipelor din Capitală în două clădiri alăturate: Tandem, sediul central de pe strada Matei Millo nr. 5, şi Palatul Telefoanelor. Suma cumulată investită în consolidarea şi modernizarea clădirii depăşea 7 milioane de euro, incluzând atât investiţiile Orange, cât şi investiţii mai vechi.

Palatul Telefoanelor, consolidat începând cu 1995

Palatul Telefoanelor a trecut prin ample lucrări de consolidare în perioada anilor 1995-2001. Din 2018 au urmat lucrări de finalizare a consolidărilor şi de modernizare pentru adaptarea la noile norme de rezistenţă şi securitate la incendiu, încheiate în 2024.

Construcția Palatului Telefoanelor a început în septembrie 1931, pe baza planurilor realizate de arhitectul american Louis Seabury Weeks. Proiectul a fost pus în aplicare, iar detaliile arhitecturale au fost dezvoltate de arhitectul român Edmond Van Saanen-Algi. Inițial, clădirea avea o suprafață construită de 977 mp și o înălțime de 52 de metri, fiind structurată pe subsol, parter, mezanin și 11 etaje. Inaugurarea a avut loc la 24 aprilie 1933, în prezența regelui Carol al II-lea. În perioada 1940–1946, edificiul a fost supraetajat cu încă două niveluri și extins pe latura străzilor Matei Millo și Ion Oteteleşanu.

Viitorul proprietar va trebui să lucreze în limitele impuse de statutul clădirii. Palatul Telefoanelor este înscris în Lista Monumentelor Istorice la poziţia 2197, cu codul B-II-m-B-19863 şi datarea 1933. Clădirea face parte şi din Zona Protejată nr. 16 „Stradă simbol a oraşului Calea Victoriei”, cu grad de protecţie maxim.

Calea Victoriei, un magnet pentru investitori

Tranzacțiile din ultimii ani arată ce tip de investitori atrage Calea Victoriei. Proprietarii Dedeman au cumpărat, prin Pavăl Holding, birourile Dacia One de la Atenor, pentru 50 milioane de euro.

Proiectul are o clădire istorică de 1.500 mp și una nouă de 13.500 mp. Clădirea istorică este Casa Cesianu, sediul Legației Germane în perioada interbelică, ocupată de casa de avocatură Norr. Proiectul este închiriat integral, iar ING Tech este cel mai mare chiriaș.

De asemenea, AFI Europa a cumpărat, lângă Palatul CEC, de la Immofinanz clădirea Bucharest Financial Plaza, cunoscută drept „Blocul Bancorex”, pentru 27 milioane euro. Preţul a fost cu 9 milioane euro mai mic decât cele 36 milioane euro plătite de Immofinanz în 2021, când cumpărase clădirea de la Erste.

Fostul Bucharest Financial Plaza se transformă în AFI Central Tower, cu BOG’ART antreprenor general. Proiectul va avea 28.100 mp închiriabili, din care 24.500 mp de birouri şi 3.600 mp de retail la parter, iar livrarea este programată în primul trimestru din 2028. Conform raportului AFI Properties la bursa din Tel Aviv, clădirea are o valoare în bilanţ de 38 mil. euro, iar costurile rămase de executat sunt de circa 67 milioane euro. Un calcul ZF arată că retailul poate aduce peste o treime din veniturile turnului, deşi ocupă doar 13% din suprafaţă.

Cei mai activi dezvoltatori în restaurarea clădirilor istorice

Hagag Development Europe se numără printre cei mai activi dezvoltatori imobiliari implicați în restaurarea clădirilor istorice de pe Calea Victoriei. Compania a transformat fostul sediu Petrom, situat la numărul 109, în clădirea de birouri H Victoriei 109, în urma unei investiții de aproximativ 8 milioane de euro. Totodată, imobilul interbelic de la numărul 139 a fost reconvertit într-un proiect rezidențial, lucrările de modernizare depășind 10 milioane de euro.

În 2018, dezvoltatorul a achiziționat Palatul Știrbei, estimând un buget de 20 de milioane de euro pentru restaurarea acestuia. Clădirea a fost ulterior transformată într-un proiect de retail de lux, prezentat drept primul „luxury department store” din România, cu o suprafață de aproximativ 4.000 mp și un portofoliu de branduri internaționale precum Dior, Saint Laurent, Celine și Loewe. În România, valoarea portofoliului Hagag depășește 200 de milioane de euro.

Din imediata vecinătate a Căii Victoriei nu lipsește nici One United Properties, care, în decembrie 2022, a cumpărat cu 13,5 milioane de euro o clădire nefinalizată pe strada Georges Clemenceau nr. 8-10, lângă Ateneul Român, pe care o transformă în primul hotel Mondrian din Bucureşti. Hotelul va avea 103 camere şi suite, iar One United estimase finalizarea în 2026.

Pe aceeași stradă, la numărul 2, se regăsește One Athenee, fosta casă Braikoff. Proiectul a fost prevândut integral unui investitori român pentru 24 milioane euro, iar contractul de vânzare se încheie după restaurarea completă a monumentului istoric, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea.

One United a mai cumpărat proiectul One Downtown, care include fostul Hotel Muntenia, construit între 1925-1930. Pentru întregul portofoliu de clădiri restaurate, valoarea brută de dezvoltare era estimată la 189 milioane euro.

Ce soartă ar putea avea Palatul Telefoanelor

În cazul Palatului Telefoanelor, potențialii cumpărători se împart în trei categorii: antreprenori români care investesc în clădiri de birouri, precum Pavăl Holding, dezvoltatori specializați în restaurarea monumentelor istorice, precum Hagag, și investitori interesați de sectorul hotelier, precum One United. Cu o suprafață desfășurată de aproape 11.800 mp, clădirea poate fi păstrată ca spațiu de birouri modernizat sau transformată în hotel, beneficiind de amplasarea centrală, în proximitatea Căii Victoriei și a Cartierului Creativ.

Sursa foto: Profit.ro