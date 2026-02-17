Orașul din România în care un apartament de două camere se vinde cu 8.000 de euro, acum, în februarie 2026. Are 44 metri utili și se află la etajul 4

Orașul din România în care un apartament de două camere se vinde cu 8.000 de euro, acum, în februarie 2026

Un apartament de două camere a fost scos la vânzare în Făgăraș, Brașov, pentru suma de 8.000 de euro, potrivit anunțului de pe storia.ro.

182 euro/mp ar plăti viitorul proprietar. Apartamentul se află la etajul 4 / 4 , în zona 13 Decembrie, având o suprafață utilă de 44 mp.

Este vândut gol și este liber de la 13 februarie 2026.

Anul construcției blocului este 1968, structura fiind din cărămidă.

Apartamentul poate fi renovat de proprietar așa cum dorește

Apartamentul are o bucătărie, o baie, living și dormitor.

Finisajele interioare sunt clasice: ușă intrare din metal, uși interioare din lemn, tâmplărie ferestre pvc, termopan, pereți vopsiți cu lavabilă, faianță, podele din parchet și gresie.

Bucătăria este nemobilată și neutilată, ca tot restul apartamentului. Utilitățile enumerate sunt curent electric, apă, canalizare, gaz, cablu tv, internet, fibră optică.

Contorizarea se face cu apometre, contor gaz, contor curent electric.

Se acceptă ca și modalitate de plată surse proprii sau credit bancar.

Sursa foto: storia

