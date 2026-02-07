O casă construită în forma corabiei de pirați face vâlvă pe internet. Cât costă o noapte de cazare

În statul american Idaho, o casă are forma unei corabii de pirați și este situată chiar lângă un lac. În interior, există mai multe etaje, două băi, dormitoare decorate în stil maritim și „un dormitor separat al căpitanului” , cu un decor de lux.

Locuința însăși este construită după o corabie de pirați naufragiată. Are acces la Wi-Fi rapid, un doc privat, proiector cu filme și chiar costume de pirați, toate incluse în preț.

Este potrivită pentru un grup de maxim 6 turiști. Aceștia pot veni însoțiți și cu animale de companie. Mulți internauți se întreabă dacă în preț este inclus și rom.

Prețul pentru o noapte de cazare nu este deloc mic. Costă aproximativ 1400 de dolari. Locuința poate fi închiriată prin Airbnb.

„Ahoi, aventurieri! Acostat pe un lac de munte liniștit, acesta va fi un refugiu pentru naufragiați, ideal pentru navigatorii îndrăzneți. Experimentați un amestec de legende maritime și confort modern. Priviți orizonturi vaste, căutați comori îngropate și pregătiți-vă pentru stropirea cu tunul nostru de apă de pe docul insulei. Un paradis al piraților vă așteaptă! Ancorați și asigurați-vă locul, prieteni! Arrr!”.

