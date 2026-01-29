Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026.

Cel mai ieftin apartament cu două camere din Iași costă doar 43.000 de euro. Este vorba de o locuință nedecomandată, cu suprafață utilă de 27 metri pătrați, ani construcție după 1977, situată la etajul 2 al unui bloc.

Apartamentul de la etajul intermediar este mobilat și utilat, aflându-se în zona Tătărași din Iași.

Pe de altă parte, în Iași se vând și apartamente foarte scumpe, cum ar fi unul de 520.000 euro, situat în Copou.

Apartamentul cu 3 camere are 82 mp și se află la etajul 1 din 2 al unei clădiri istorice din 1932, restaurată complet.

Locuința oferă 3 camere decomandate, o bucătărie complet mobilată și utilată, baie modernă, balcon, centrală termică și loc de parcare inclus.

Este situat în apropierea unor puncte de interes, precum universități, parcuri, școli, mijloace de transport și magazine.

