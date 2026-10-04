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Satul în care o casă cu teren de 400 metri pătrați se vinde cu 10.000 de euro. Unde se află

Satul în care o casă cu teren de 400 metri pătrați se vinde cu 10.000 de euro. Unde se află
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Terenul cu pricina se află într-un sat din Serbia, aproape de Dunăre, la două minute de mers cu mașina și la circa cinci kilometri de Cetatea Golubac, informează observatornews.ro. Există posibilitatea racordării la electricitate și apă, iar pe teren este amplasată și o fântână proprie.

Drumul până la proprietate este asfaltat. Pe piața imobiliară din Serbia apar uneori oferte greu de ignorat.

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În grupul public de Facebook „Case ieftine la țară”, un utilizator vinde o casă veche cu un teren de 400 mp, în satul Brnjica, în apropiere de Golubac, pentru doar 10.000 de euro.

Proprietatea se află într-un sat de lângă Dunăre, iar de la teren până la fluviu se ajunge în două minute cu mașina.

Un alt avantaj este apropierea de Cetatea Golubac, care, potrivit anunțului, se află la cinci kilometri în amonte.

Cum arată casa de 10.000 de euro, de fapt

Deși zona este una atractivă, potențialii cumpărători trebuie să fie conștienți că nu vor primi o casă în care să poată locui. Imobilul este vechi și trebuie demolat până la nivelul subsolului.

„Se vinde o casă veche, care trebuie demolată până la subsol, cu teren de 4 ari în satul Brnjica, lângă Golubac. Satul este situat lângă Dunăre, astfel că de la teren până la fluviu se ajunge în două minute cu mașina. La cinci kilometri în amonte se află Cetatea Golubac. Este ideal pentru pescari, deoarece satul se află chiar lângă Dunăre”, se arată în anunțul imobiliar.

Prețul proprietății este de 10.000 de euro și rămâne fix. Cei interesați pot solicita mai multe informații printr-un mesaj privat trimis vânzătorului, pe Facebook.

Sigur, având în vederfe starea actuală a casei, care trebuie demolată, viitorul cumpărător se va gândi de două ori, înainte să facă achiziția: costurile pentru demolare ar putea fi mari. Totodată, înainte de cumpărare ar trebui verificată situația juridică a imobilului și a posibilităților de contruire pe terenul din Serbia.

Sursa foto: Blic / Wikipedia

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