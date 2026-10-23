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Produsul de 69,99 lei pe care LIDL îl vinde începând de luni, 26 octombrie. Este indispensabil pentru șoferi în sezonul rece

Produsul de 69,99 lei pe care LIDL îl vinde începând de luni, 26 octombrie. Este indispensabil pentru șoferi în sezonul rece
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LIDL pregătește o nouă ofertă destinată conducătorilor auto, odată cu apropierea iernii. Începând de săptămâna viitoare, în magazinele retailerului LIDL va putea fi găsit un accesoriu auto care promite mai mult confort în zilele friguroase, la doar 69,99 lei.

Cât de utilă este o husă auto cu încălzire

Astfel, LIDL le propune șoferilor husa pentru scaunul auto cu încălzire, comercializată sub marca Ultimate Speed, care apare în catalogul retailerului pentru perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026.

Husa minune costă 69,99 lei și este disponibilă într-o singură bucată, cu mărime universală. Produsul poate fi o soluție tocmai bună pentru cei care au mașini fără încălzire în scaune din fabrică.

Principalul avantaj al husei de scaun auto cu încălzire este confortul termic instantaneu în sezonul rece, eliminând senzația neplăcută a scaunelor reci (mai ales a celor din piele) la pornirea mașinii.

  • Încălzire rapidă: Se încălzește în doar câteva minute după conectare.
  • Control termic: Prevăzută de obicei cu trepte de reglare a intensității (de exemplu, treapta Low și treapta High) pentru a menține temperatura dorită.
  • Acoperire generoasă: Oferă căldură atât în zona șezutului, cât și pe spatar sau în zona lombară.
  • Funcții suplimentare: Unele modele includ și funcție de masaj lombar integrată, utilă la drumuri lungi.
  • Siguranță în utilizare: Majoritatea huselor de calitate au termostat încorporat împotriva supraîncălzirii și siguranță fuzibilă în conectorul pentru brichetă împotriva scurtcircuitelor.
  • Montaj universal și ușor: Se fixează rapid pe aproape orice tip de scaun auto cu ajutorul chingerilor elastice, fiind o alternativă accesibilă pentru mașinile care nu au încălzire în scaune din fabrică.
  • Întreținere simplă: Materialele folosite (cel mai des poliesterul sau textile rezistente) sunt ușor de curățat, de regulă prin ștergere cu o lavetă umedă.

Ce alte produse mai găsesc șoferii la LIDL

Oferta pentru șoferi nu se oprește aici. LIDL mai vinde produse precum:

  • Cric hidraulic: 79,99 lei
  • Protecție termică parbriz și oglinzi: 24,99 lei
  • Încărcător baterie auto: 199 lei
  • Husă scaun auto mărime universală: 29,99 lei
  • Suport magnetic pentru telefon TRONIC: 29,99 lei
  • Husă portbagaj / Organizator auto: 24,99 lei
  • Aspirator de mână cu funcție de suflare CLEANMAXX: 59,99 lei
  • Pernă dezumidificare: 24,99 lei

Produsul de 70 de lei pe care LIDL îl vinde începând de luni, 26 octombrie. Este indispensabil pentru șoferi în sezonul rece

Produsul de 70 de lei pe care LIDL îl vinde începând de luni, 26 octombrie. Este indispensabil pentru șoferi în sezonul rece

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