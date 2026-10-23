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Un liberal care a demisionat din Guvernul Bolojan a fost numit secretar de stat în Executivul Luca Niculescu

Ruxandra Radulescu
Un liberal care a demisionat din Guvernul Bolojan a fost numit secretar de stat în Executivul Luca Niculescu
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Liberalul Mihnea Claudiu Drumea, care a demisionat din funcția de secretar de stat în guvernul Bolojan, odată cu trecerea PNL în opoziție, a revenit în Guvern, după ce, vineri, 23 octombrie, a fost numit în aceeași funcție de premierul Luca Niculescu.

Luca Niculescu a semnat vineri o decizie prin care îl numește pe Mihnea-Claudiu Drumea în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, actul fiind publicat în Monitorul Oficial.

Fostul secretar de stat Mihnea-Claudiu Drumea, din cancelaria lui Ilie Bolojan, s-a numărat printre liberalii demisionari, după anunțul făcut de conducerea PNL că formațiunea trece în opoziție. Demisia lui Drumea a fost consemnată oficial.

„La data de 23 octombrie 2026, domnul Mihnea-Claudiu Drumea se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului”, conform deciziei semnată de Bolojan când încă era premier interimar.

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