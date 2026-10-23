Fost consilier general în mandatul Dianei Buzoianu, numit consilier de stat în Cancelaria premierului Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu l-a numit vineri, 23 octombrie, în funcția de consilier de stat în Cancelarie pe Alexandru Avram, fost consilier general la Ministerul Mediului în guvernul demis Bolojan.

Alexandru Avram a cerut eliberarea din funcţia de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, începând cu 2 noiembrie.

„La data de 2 noiembrie, încetează exercitarea, cu caracter temporar, la cerere, de către domnul Alexandru Avram a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Domnul Alexandru Avram predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile”, se precizează într-o decizie semnată de premierul Luca Niculescu şi publicată vineri în Monitorul Oficial.

Alexandru Avram este, începând din 2022, conferențiar universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Anterior a ocupat poziția de director general al Direcției Generale pentru implementarea proiectului România Educată, din cadrul Ministerului Educației.

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În perioada decembrie 2020 – octombrie 2022, Alexandru Avram a fost director executiv la Direcția de Politici Publice și Dezvoltare Teritorială din cadrul Consiliului Județean Timiș.

Între iulie 2017 – septembrie 2020, acesta a fost Consilier în cadrul Administrației Prezidențiale, la Departamentul Politici Economice și Sociale.

Fostul purtător de cuvânt din Guvernul Ciucă, numit purtător de cuvânt din Guvernul Niculescu

Tot azi, Luca Niculescu, l-a numit în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului, pe Dan Cărbunaru, fostul purtător de cuvânt al Executivului condus de Nicolae Ciucă în perioada decembrie 2021 – iunie 2023.

Acesta ocupă și funcția de director al publicației online Calea Europeană, pe care a înființat-o în anul 2006. A urmat inclusiv cursuri ale Colegiului Național de Apărare, aflat în subordinea MApN, respectiv ale Academiei Naționale de Informații, aflată în subordinea SRI. De asemenea, Cărbunaru are o avere impresionantă, conform declarației publicate la jumătatea anului 2023.

Un liberal care a demisionat din Guvernul Bolojan, numit secretar de stat în Executivul Luca Niculescu

Liberalul Mihnea Claudiu Drumea, care a demisionat din funcția de secretar de stat în guvernul Bolojan, odată cu trecerea PNL în opoziție, a revenit în Guvern, după ce a fost numit, vineri 23 octombrie, în aceeași funcție de premierul Luca Niculescu.

Luca Niculescu a semnat vineri o decizie prin care îl numește pe Mihnea-Claudiu Drumea în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, actul fiind publicat în Monitorul Oficial.