Val de indignare în Bulgaria, după ce un ofițer al Serviciului Național de Protecție (NSO), care o păzea pe președinta Parlamentului bulgar, Mihaela Dotsova, a împins la pământ o jurnalistă care încerca să o intervieveze, provocându-i răni.

Sonya Koltuklieva, jurnalistă a site-ului de știri PIK, a fost internată în spital după ce agentul a aruncat-o cu forța la pământ în fața sediului partidului „Bulgaria Progresistă” al prim-ministrului Rumen Radev, scrie Novinte.

Incidentul a avut loc, joi. Jurnaliștii se adunaseră în fața sediului partidului pentru a o întreba pe Dotsova despre amânarea repetată a audierilor parlamentare privind grațierile acordate de Iliaana Yotova pe perioada în care a ocupat funcția de vicepreședintă.

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Koltuklieva a întrebat-o pe Dotsova de ce a întrerupt de două ori audierile. Președinta nu a răspuns și s-a urcat repede în mașina oficială. În timp ce Dotsova închidea ușa, reportera de la PIK s-a apropiat, filmând cu telefonul și încercând să deschidă ușa pentru a continua să-i pună întrebări.

„De ce ți-e frică? Ieși și vorbește cu noi”, a spus Koltuklieva.

Imaginile video publicate tot de Novinte arată cum un agent al NSO o împinge pe jurnalistă cu o forță considerabilă și o aruncă pe spate. Martorii aflați în apropiere au strigat în semn de protest, cerând să afle ce făceau agenții de securitate și numindu-i „brutali”.

Dotsova a plecat cu limuzina oficială, cu luminile și sirena pornite, fără să verifice starea jurnalistei și fără să-i ofere ajutor. Nici personalul de securitate, nici vreun angajat de la sediul partidului nu a venit în ajutorul jurnalistei, care zăcea nemișcată pe trotuar, sub privirile îngrozite ale trecătorilor. Ulterior, o ambulanță a transportat-o la Academia Medicală Militară.

Potrivit PIK, Koltuklieva a suferit o comoție cerebrală, o fractură de claviculă și o luxație a umărului.

Val de reacții

Videoclipul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, atrăgând zeci de mii de vizualizări și comentarii. Jurnaliștii bulgari au condamnat acțiunile ofițerului, calificându-le drept inacceptabile.

Partidele de opoziție au cerut demisia lui Dotsova, având în vedere că aceasta și-a continuat activitatea, ignorând, se pare, ceea ce i s-a întâmplat jurnalistei.

Partidul GERB-UDF al lui Boiko Borisov a organizat, pe 23 octombrie, o acțiune de strângere de semnături pentru o petiție prin care se solicita convocarea unei ședințe extraordinare a Adunării Naționale în vederea votării demisiei lui Dotsova.

Ivailo Mirchev, unul dintre liderii partidului „Bulgaria Democratică”, a declarat: „Nu poți să doborî o persoană la pământ și apoi să treci pe lângă ea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu poți să ataci o femeie! Am divergențe majore cu Sonya Koltuklieva și cu modul în care ea practică jurnalismul, dar nimic nu justifică o astfel de atitudine și folosirea forței”.

Președinta Bulgariei, Iliana Yotova, a declarat pe 23 octombrie că îi va cere șefului Serviciului Național de Protecție, Emil Tonev, să demisioneze. Tonev a afirmat că este dispus să-și dea demisia.

Incidentul a determinat Serviciul Național de Securitate (NSO) să dispună o anchetă imediată, după ce a analizat imaginile publicate de PIK și de alte instituții media.

În declarația sa, Serviciul Național de Securitate (NSO) a solicitat respectarea vieții private și a securității persoanelor aflate sub protecția sa, precizând totodată că personalul său trebuie să reacționeze în conformitate cu legea la orice încercare de a încălca această protecție. Conducerea Serviciului a afirmat că a luat măsurile necesare pentru a stabili circumstanțele complete ale incidentului și a avertizat că vor fi luate cele mai stricte măsuri în cazul în care se va constata că ofițerii au acționat contrar cerințelor situației.

Asociația Jurnaliștilor Europeni – Bulgaria ( AEJ ) a cerut o anchetă rapidă și transparentă și asumarea responsabilității după ce un ofițer al Serviciului Național pentru Protecție (NSP) a folosit forța fizică împotriva reporterei PIK, Sonya Koltuklieva , a anunțat organizația într-un comunicat.

Asociația i-a condamnat, de asemenea, pe ofițer și pe colegii săi pentru că au părăsit locul faptei fără să se asigure că jurnalistul rănit se află în starea lui , să-i acorde primul ajutor sau să apeleze la serviciile de urgență.

AEJ a cerut ca ofițerul, colegii săi și superiorii acestora să fie trași la răspundere pentru incident.

Mihaela Dotsova a transmis, pe rețelele de socializare, că a fost să o viziteze pe jurnalistă la spital.