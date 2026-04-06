Cum a evoluat turismul din Iași în primele luni ale anului 2026. Industria, sub semnul scăderii

Cum a evoluat turismul din Iași în primele luni ale anului 2026. Industria s-a situat sub semnul scăderii.

În primele două luni ale anului 2026, județul Iași a pierdut 6% dintre vizitatori, față de perioada similară din 2025, potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, citate de Ziarul de Iași.

Deși Iașul rămâne un adevărat „magnet” pentru turiști, câteva comune au bifat surprize majore.

În paralel, însă, regiunea N-E continuă să se afle printre cele mai afectate zone din țară, cu o singură excepție notabilă: județul Bacău.

Cum a evoluat turismul din Iași în primele luni ale anului 2026

Câți turiști au vizitat Municipiul Iași

În ianuarie și februarie 2026, județul Iași a atras 39.321 de turiști, față de 41.613 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o scădere de 6%.

Cei mai mulți vizitatori au ajuns, ca de obicei, în Municipiul Iași, care a primit 35.529 persoane, cu 5% mai puțin decât în 2025.

Pe locul doi a fost Pașcaniul, iar pe trei, comuna Rediu, care a atras aproape 1.000 de vizitatori.

În contrast, alte zone din apropierea orașului au pierdut teren din punct de vedere turistic.

